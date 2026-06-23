Garlasco, l'audio di Marco Poggi col carabiniere: "Dopo 18 anni non mi sembra che ci sia niente di nuovo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Dopo 18 anni capisco che il procuratore e altri possano avere sentore, ma di questo passo andiamo avanti per tutta la vita”, queste alcune delle parole di Marco Poggi ad un carabiniere durante la deposizione del 12 marzo 2025. In un’altra occasione, avvenuta il 20 maggio 2025, aveva raccontato di chi frequentava la cantina, in cui è stato trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi e affrontato la questione relativa all’impronta 33.

Delitto di Garlasco, l’audio di Marco Poggi

Nella puntata del 22 giugno di Quarta Repubblica sono stati ascoltati gli audio delle deposizioni di Marco Poggi.

Il fratello di Chiara, dopo aver ricevuto rassicurazione dalla Procura di Pavia che non esiste alcuna accanimento nei confronti di qualcuno, ha voluto chiarire un concetto.

“Da quello che ho capito non mi sembra ci sia niente di nuovo, dopo 18 anni capisco che il procuratore e altri possano avere sentore, ma di questo passo andiamo avanti per tutta la vita, chiunque può avere un sentore” le sue parole.

Poi rivela: “In questi anni ho visto anche i vostri colleghi carabinieri che hanno fatto indagini private allo scopo di riaprire il caso. C’è stato un atto nel 2020 che ha utilizzato la difesa”.

Marco Poggi sulla cantina della loro casa di Garlasco

In una successiva deposizione, avvenuta il 20 maggio 2025, Marco Poggi ha parlato anche di chi frequentava la cantina della casa di Garlasco.

“Se non sbaglio avevo alcuni vecchi giochi con le scatole, può essere che sono andato a prendere delle cose”, ha spiegato.

“È possibile che andavamo tutti perché in cantina c’erano i giochi di società e anche videogiochi”, le parole di Marco Poggi.

Successivamente ha sottolineato che non ricorda se ci fosse stato pure Andrea Sempio ma che “è possibile che siamo andati”.

Inoltre ha rivelato di non ricordare se fosse caduto qualcuno dalle scale ma che sicuramente sono strette e che il vano è “pieno di mie impronte”.

La pm ha dunque specificato che c’è una sua impronta sul vano delle scale.

Marco Poggi ha replicato: “Me ne ricordavo di più comunque viene da appoggiarsi”.

Il commento sull’impronta 33

Durante la deposizione, Marco Poggi viene informato del fatto che “tra il terzo e il quarto gradino della scala, quindi proprio la posizione in cui era inizialmente Chiara prima di scivolare giù, l’impronta è stata attribuita con certezza ad Andrea Sempio”.

Il commento di Marco Poggi è stato: “Io confermo quello che ho detto prima, nel senso che è possibile che siamo andati giù in cantina, è possibile che siamo andati tutti, nel senso che ho portato tutti”.

Infine su Andrea Sempio: “Per me non c’entra, ve lo dico e ve lo riconfermo”.

Le ultime notizie sul delitto di Garlasco riguardano gli aggiornamenti sullo stato di salute della mamma di Andrea Sempio, un nuovo presunto testimone e la spiegazione di Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, sul perché l’impronta 33 fu messa da parte.