Garlasco, l'audio tra Marchetto e Sportiello sul dietrofront di Marco Muschitta: il riferimento alle Cappa

Continuano a emergere dettagli inediti orbitanti attorno alle indagini sul delitto di Garlasco. Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi fu assassinata. Uno degli episodi più controversi del caso è la testimonianza di Marco Muschitta. L’operaio, dopo aver detto ai carabinieri il 27 settembre 2007 di aver visto una donna corrispondente a Stefania Cappa in bici allontanarsi dalla villetta dei Poggi con in mano un attrezzo, ha subito ritrattato quanto dichiarato. Sulla vicenda è emersa una conversazione interessante tra l’ex maresciallo Francesco Marchetto e Alfredo Sportiello, responsabile dell’azienda dove lavorava Muschitta.

Garlasco, la conversazione tra Marchetto e Sportiello su Muschitta e le Cappa

Muschitta fu ascoltato il 27 settembre 2007. Parlò con i carabinieri per oltre quattro ore. Misteriosamente, però, dopo la deposizione ritrattò tutto, affermando di essersi inventato una storia. Così divenne il “testimone inattendibile“.

La conversazione tra Marchetto e Sportiello risale al 17 luglio 2022 ed è stata trasmessa nel programma tv Zona Bianca.

ANSA La villetta dei Poggi

“Non lo vuole dire, non vuole parlare”, dice Marchetto riferendosi a Muschitta. “Lui è un quaquaraqua”, la risposta di Sportiello. “E ma chissà che minacce gli hanno fatto”, l’intervento dell’ex maresciallo.

“Sì, ma li è stato Cassese, la prima volta”, il ragionamento di Sportiello con Marchetto che risponde nuovamente dicendo “chissà che minacce gli hanno fatto”.

A questo punto Sportiello si sfoga, parlando sempre di Muschitta: “Eh sì sicuramente, l’hanno minacciato per via di quelle due ragazze lì (Stefania e Paola Cappa, ndr). Sicuro, poi magari gli hanno anche dato soldi per stare zitto. Lì bisogna vedere come è”.

E ancora: “O l’hanno minacciato o… Qualcosa deve essere successo. Lui quella mattina alle nove e mezza ha visto… Non so che ore erano, ma lui non se l’è inventata… Ma figurati. Ha visto quella ragazza in giro con la bicicletta da donna”.

Marchetto: “La verità di Sportiello per me è proprio la verità”

Intervistato a Zona Bianca, Marchetto è tornato sulla chiamata avuta con Sportiello: “Lui ha cominciato a parlare e confidarsi. Non ha espresso le sue idee, ma quello che Muschitta gli avrebbe riferito”.

“L’ho registrata quella chiamata – ha aggiunto l’ex maresciallo – perché ritenevo importante quello che mi avrebbe detto Sportiello. Dice ‘forse è stato minacciato oppure gli hanno dato soldi‘. Non dice ‘forse minacciato o forse no’. Da lì in poi anche Sportiello non sa se Muschitta ha ricevuto soldi o no. Però la prima parte è sicuramente la verità di Sportiello e per me è proprio la verità”.

Si sa inoltre che il verbale di Muschitta fu interrotto due volte. Marchetto ha sostenuto che “Muschitta è stato fermato, messo in sospeso dai pm, perché a conferma di quello che stava dichiarando hanno voluto subito sentire anche sua moglie”.

“Hanno fatto uscire Muschitta e fatto entrare la moglie. Finito il verbale di quest’ultima, hanno ripreso a sentire Muschitta In quel lasso di tempo Muschitta è stato avvicinato. Se prendiamo in mano i verbali, per me possiamo anche sapere da chi”, ha concluso l’ex maresciallo.