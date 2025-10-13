Garlasco, l'avvertimento di Massimo Lovati ad Andrea Sempio: "Se mi revoca fa un errore madornale"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Sempio si prenderà qualche giorno per decidere se farsi difendere ancora da Massimo Lovati nel caso di Garlasco. L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe revocare l’incarico all’avvocato che lo segue dal 2017, finito nei giorni scorsi nella bufera per le dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona. Il legale, che assiste Sempio assieme alla collega Angela Taccia, ha detto che se il 37enne gli revocherà l’incarico farà un “errore madornale”.

L’incontro tra Andrea Sempio e l’avvocato Massimo Lovati

Venerdì 10 ottobre Andrea Sempio ha avuto un faccia a faccia con i suoi avvocati, Massimo Lovati e Angela Taccia.

Al centro dell’incontro la tempesta che ha travolto nei giorni scorsi Lovati dopo le sue parole in libertà nello show di Fabrizio Corona Falsissimo e la possibile revoca dell’incarico.

Angela Taccia, collega di Massimo Lovati nella difesa di Andrea Sempio

Sempio: “Ci siamo chiariti un po'”

“Abbiamo parlato e ci siamo chiariti un po’“, ha detto Andrea Sempio ai microfoni di Mattino Cinque dopo il colloquio con Lovati e Taccia.

Il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ha spiegato che “non c’è stato nessun litigio durante l’incontro”.

Sempio ha poi detto che si prenderà qualche giorno per decidere se revocare l’incarico a Lovati, che lo assiste dal 2017.

Angela Taccia: Lovati ha dei “colpi di genio”

A Mattino Cinque ha parlato anche l’avvocata Angela Taccia, amica storica di Sempio che lo assiste assieme a Lovati.

Taccia ha detto che lei e il collega si sono chiariti da tempo e che ora spetta a Sempio valutare e decidere cosa fare, affermando che “le decisioni importanti non vanno mai prese di fretta”.

Sul rapporto con Lovati e sulla strategia difensiva, Taccia ha detto che il collega più anziano ha spesso dei “colpi di genio” a lei “incomprensibili”.

La legale ha spiegato di stimare moltissimo Lovati, ma di non poter nascondere la “perplessità” e il “dispiacere” per le sue ultime uscite.

Angela Taccia ha poi spiegato che in questi giorni non si sta comportando da amica con Sempio: “Mi limito a fare l’avvocato”.

Perché il 37enne, in quanto cliente, deve decidere in autonomia cosa fare.

Lovati: “Se mi revoca fa un errore madornale”

Ai microfoni di Mattina Cinque Massimo Lovati ha raccontato di aver consigliato ad Andrea Sempio di confermarlo.

Perché “non c’è nessun altro collega che mi possa sostituire”.

“Ho sposato la sua causa dal 2017, voglio portarla a termine e sono sicuro di vincerla“, ha detto l’avvocato.

“Se mi revoca fa un errore madornale“, ha detto ancora Lovati.

Sul faccia a faccia con Sempio, l’avvocato ha detto che all’inizio gli è sembrato “molto deciso a sostituirmi”, “alla fine molto deciso a tenermi”.

Poi sulle dichiarazioni rilasciate a Corona, Lovati ha detto di essere eccessivo: ” È il mio modo di essere e di fare l’avvocato”.

Garlasco, perché Lovati è nella bufera

Massimo Lovati è finito nella bufera per la sua intervista a Fabrizio Corona, nel corso della quale ha lanciato una serie di accuse, alcune pesanti, su Garlasco ma anche sul caso di Yara Gambirasio.

Tra le varie cose ha sostenuto che le indagini del 2017 su Andrea Sempio furono “frutto di una macchinazione” da parte dei legali di Alberto Stasi.

Dichiarazioni che gli sono valse una denuncia per diffamazione aggravata da parte dello studio legale Giarda.