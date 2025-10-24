Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi spiega perché "la Procura ha avuto dei riguardi verso Andrea Sempio"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Caso Garlasco, si torna a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi a Mattino Cinque. Intervistata da Federica Panicucci, l’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ha auspicato che ad Andrea Sempio venga riservato un trattamento diverso rispetto al suo assistito. La legale ha poi notato come la Procura abbia adottato un "particolare riguardo" verso Sempio.

Garlasco, cos’ha detto la legale Bocellari a Federica Panicucci

Nella puntata di Mattino Cinque andata in onda il 24 ottobre, l’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, è stata ospitata in studio da Federica Panicucci.

Nel corso della puntata, la legale ha ricordato che, in passato, aveva auspicato che Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto di Garlasco, non venisse trattato come fu trattato il suo assistito.

Ha inoltre sottolineato il trattamento riservato proprio a Stasi.

L’avvocata di Alberto Stasi sul trattamento al suo assistito

"A Stasi purtroppo non è stato riservato un trattamento di grandissimo favore, da nessun punto di vista", ha ricordato l’avvocata, "ha pagato cari determinati errori".

Ha poi proseguito augurandosi che la stessa cosa non accada a Sempio: "Ma sono certa che non accadrà. Faranno tutto quello che devono fare nel miglior modo possibile", ha poi proseguito.

L’avvocata di Alberto Stasi ha poi notato come, nei confronti di Andrea Sempio, la Procura abbia messo in atto un trattamento quasi di riguardo.

Il "particolare riguardo" della Procura nei confronti di Andrea Sempio

"Il fatto che ci sia stata una discovery anticipata su alcuni atti, per esempio la consulenza sull’impronta 33, da parte della Procura, non è qualcosa che capita normalmente", ci ha tenuto a sottolineare l’avvocata di Alberto Stasi, "anticipi il contraddittorio ad una fase in cui l’indagato il diritto al contraddittorio non ce l’ha".

E, quando Federica Panicucci le ha chiesto spiegazioni in merito, la legale Bocellari ha risposto: "La procura ha avuto un particolare riguardo anche in questo caso nei confronti di Andrea Sempio".