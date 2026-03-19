Garlasco, l'avvocata Giada Bocellari pronta ad agire contro le "fake news che hanno superato ogni limite”

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco, si scaglia contro chi, a suo modo di vedere, non fa che tirare fuori dal cilindro “fake news” e speculazioni. Negli studi di Ore 14 Sera di Milo Infante, Bocellari si è detta pronta ad agire in ogni sede al fine di porre un argine a quei “chiacchiericci” che distraggono dal vero focus dell’inchiesta.

Giada Bocellari pronta a querelare

“Credo che ultimamente si siano raggiunti livelli molto bassi sotto tanti punti di vista”, ha tuonato Bocellari stigmatizzando il “chiacchiericcio” attorno al caso Garlasco e quello che ritiene essere un “tentativo di spostare l’attenzione su aspetti che nulla hanno a che vedere col focus di questa inchiesta”.

L’avvocata ha sottolineato come il principale obiettivo dovrebbe essere invece la verifica seria delle posizioni degli indagati, tra cui Andrea Sempio e Alberto Stasi.

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Presunta relazione di Giada Bocellari: “Pronta a tutelarmi”

Bocellari ha poi raccontato un episodio che ritiene particolarmente grave: “Mi è stata attribuita una relazione sentimentale con un carabiniere di Milano che indaga sul caso. Questo supera ogni limite: non tocca solo la mia persona, di cui potrei anche fregarmene, ma tocca la mia professionalità, tocca la mia integrità e questo non lo consento a nessuno”. Per questo motivo, la legale si è detta pronta procedere per vie legali.

Chiarendo di non voler fare complottismo, Bocellari ha detto di non ritenere che dietro ci siano necessariamente delle regie occulte. “Ma certamente oggi il limite è stato superato”, ha commentato.

Garlasco, Giada Bocellari contro haters e diffamatori

Un altro capitolo riguarda quello degli haters. “Non ci siamo mai attaccati agli insulti per chiedere soldi”, ha specificato Giada Bocellari. Ma anche in questo caso ritiene necessario porre un freno.

“Io non ho i social, ma ho avuto modo purtroppo di vedere e di leggere cose, diciamo, abbastanza impegnative”, ha aggiunto. “È giusto che ci si tuteli“.

Ed anche per quanto riguarda il suo assistito Alberto Stasi, ha specificato, che “anche lì si è superato il limite: perché ci sono dei soggetti che in maniera reiterata”. Saranno “questi” quelli che “andiamo a colpire e non il singolo soggetto che ha fatto il commento”.

La reputazione online di Alberto Stasi sarà tutelata dall’avvocata Elisabetta Aldrovandi.

Il riferimento è anche e soprattutto alla questione della pedopornografia, la cui fondatezza è stata definitivamente smentita dalla verità processuale. Su questo fronte, l’avvocata Bocellari ha invocato la logica e la coerenza: se Alberto Stasi – ha argomentato – viene da molti giudicato l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi per via delle sentenze, allora perché alcuni stentano a considerare destituita di fondamento la questione della pedofilia, che è stata altresì smentita in via giudiziaria?