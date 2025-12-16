Garlasco, l'avvocata Giada Bocellari svela le prime parole che le disse Alberto Stasi: "Tanto sai chi sono io"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nella puntata di lunedì 15 dicembre de Lo Stato delle Cose su Rai 3 si è parlato tra i vari temi anche delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Massimo Giletti ha intervistato l’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La legale ha parlato delle nuove indagini su Andrea Sempio ma anche della prima impressione che le fece Stasi e delle prime parole che le rivolse.

L’avvocata Giada Bocellari svela le prime parole che le disse Alberto Stasi

Da anni Alberto Stasi è in carcere in quanto condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nei mesi scorsi però la procura di Pavia ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco indagando Andrea Sempio. Ora i legali di Stasi attendono la conclusione delle indagini per chiedere l’eventuale revisione del processo.

Nella puntata di lunedì 15 dicembre de Lo Stato delle Cose su Rai 3 Massimo Giletti ha intervistato l’avvocata Giada Bocellari, storica legale di Alberto Stasi.

L’avvocata ha raccontato il suo primo incontro con Stasi, quando era praticante nello studio Giarda che seguiva l’allora fidanzato di Chiara Poggi.

Quando le presentarono Stasi, ricorda, lui quasi non la salutò e le disse: “Tanto sai chi sono io“.

Bocellari spiega che la prima impressione che ebbe di Stasi fu quella di “una persona non molto empatica e non molto simpatica”. A posteriori, dice, si trattava soltanto di un “atteggiamento distaccato e diffidente”.

Garlasco, la telefonata di Stasi al 118

Viene poi fatta ascoltare la telefonata al 118 fatta da Stasi per segnalare il delitto, che secondo i colpevolisti mostra il distacco e la freddezza dell’allora 26enne.

Bocellari però afferma che Stasi era “spaventato a morte” e che la telefonata non era iniziata davanti alla caserma dei carabinieri ma davanti alla casa dei Poggi, come mostrato dalle celle telefoniche.

E ricorda un fatto che molti poi dimenticano: i primi carabinieri giunti sul posto descrissero Stasi come sconvolto e in lacrime. Stasi si sentì anche male, tanto da dover chiamare l’ambulanza.

Il materiale pornografico sul pc

Quando si parla di Stasi spesso si fa menzione del materiale pornografico che lui aveva sul computer e che avrebbe anche visionato la mattina dell’omicidio.

Sulla questione, Bocellari afferma che Stasi “sarebbe l’unico assassino che si costituisce un alibi con la visione di materiale pornografico per poi vergognarsi di dirlo”.

Altri ospiti in studio osservano però che quel materiale, e l’ipotesi che Chiara Poggi possa averlo visto la sera prima del delitto, potrebbe essere alla base del movente dell’omicidio.

Bocellari quindi sbotta: “La finiamo di parlare solo di Alberto Stasi?”.

C’è una nuova indagine, dice, ma si continua a parlare solo di Stasi, della sua sessualità e di cosa c’era nel suo pc.