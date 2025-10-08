Garlasco, l'avvocata Taccia sull'incontro tra Andrea Sempio e il consulente Palmegiani: "Spero non scappi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella giornata di martedì 7 ottobre è andato in scena un incontro tra Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, e il nuovo consulente Armando Palmegiani, ex commissario capo della Polizia di Stato. A tal proposito, l’avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha confermato la bontà della scelta di Palmegiani e ha poi scherzato: "Speriamo che non scappi".

Le parole di Angela Taccia sull’incontro tra Sempio e Palmegiani

L’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, ha parlato dell’incontro andato in scena tra il suo assistito e il nuovo consulente Armando Palmegiani. A Mattino Cinque ha dichiarato: "Io e Palmegiani, ovviamente, ci siamo già ripetutamente sentiti. Dopo la nomina gli avevo già mandato del materiale. Abbiamo ritenuto opportuno vederci di persona per chiarire la strategia per affrontare al meglio sia la parte tecnico-scientifica che quella delle indagini tradizionali".

Sulle valutazioni preliminari fatte da Palmegiani, Angela Taccia ha precisato: "Do sempre poco peso al mediatico. Se abbiamo fatto questa scelta, è perché ne siamo sicuri e abbiamo elementi validi per poterla riconfermare, se lui è d’accordo ". Poi ha aggiunto sorridendo: "Spero non scappi!".

Il commento di Armando Palmegiani sull’incontro con Sempio

Anche Armando Palmegiani ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’incontro con Andrea Sempio.

Le sue parole: "Gli elementi sono pochi, ma è giusto prepararsi per il prosieguo. Come ho sempre detto, gli elementi non sono probanti".

Il nuovo consulente ha poi sottolineato: "Sulla traccia 33 siamo assolutamente in linea. Voglio puntualizzare, però, che io devo fare una parte tecnico-scientifica, poi ovviamente di squadra ci vediamo tutti, ma sono gli avvocati Taccia e Lovati che decideranno se portare la traccia 33 e fare una richiesta di incidente probatorio".

Il chiarimento di Palmegiani sulla frase su Sempio e il dna

Al fianco di Andrea Sempio, Armando Palmegiani, scelto dai legali dell’indagato dopo la rinuncia alla consulenza del generale Garofano, ha anche precisato quanto da lui dichiarato in passato sul caso del delitto di Garlasco.

In due occasioni (due dirette Youtube, a giugno e a settembre 2024) aveva detto: "Abbiamo il dna sotto le impronte di Chiara (Poggi, ndr), quel dna ha un profilo nel mignolo della mano sinistra e nel primo dito della mano destra che è un Y di Sempio". E poi: "Questa mia certezza ovviamente si vedrà, il perito del Gip dovrà analizzare pure questo, però io credo che quasi certamente si accerterà che quel dna ha l’Y di Sempio. Non credo ci sia alcun dubbio".

A Mattino Cinque, Palmegiani ha chiarito così le sue parole: "Spero di averlo spiegato. Se si estrapolano 7 secondi da un filmato lungo e andiamo a parlarci sopra… Adesso parliamo di lavoro".