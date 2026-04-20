Garlasco, l'avvocato Cataliotti certo dell'innocenza di Sempio: "Non ho davanti né un mostro né un colpevole"

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"Sulla base delle prove che abbiamo note non vedo perché dovrebbe esserci un rinvio a giudizio", anche perché tutto dipende dalla "formulazione del capo di imputazione". Nel frattempo "io so di trovarmi né di fronte a un mostro né di fronte a un colpevole": parole, queste, che Liborio Cataliotti riferisce a Mattino Cinque sul suo assistito Andrea Sempio, specialmente a seguito della consulenza dei carabinieri del Racis dalla quale è emerso il presunto profilo psicologico del nuovo indagato per il delitto di Garlasco.

La difesa dell’avvocato Cataliotti

In un lungo intervento in collegamento con Mattino Cinque nella puntata di lunedì 20 aprile Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, ha ribadito il suo pensiero in merito a queste ultime fasi delle indagini sul suo assistito.

In primo luogo, il legale afferma che la "preoccupazione" (virgolette necessarie) della difesa riguarda soprattutto la "formulazione del capo di imputazione". Qualora prevedesse "un unico imputato" – Sempio, in questo caso – senza che per il condannato in sentenza definitiva – Alberto Stasi – vi sia stata richiesta di una revisione del processo, la linea difensiva avrebbe già le idee chiare.

Qualora vi fosse un rinvio a giudizio "si creerebbe un nodo giuridico con il rischio di cosiddetti giudicati confliggenti".

In poche parole, rinviare Sempio a processo crerebbe due momenti giuridici incompatibili con problematiche piuttosto evidenti.

Andrea Sempio "non è né un mostro né un colpevole"

La notizia delle ultime settimane, come noto, è stata l’indiscrezione dalla consulenza depositata dal Racis dalla quale sono venute fuori informazioni sul profilo psicologico di Sempio, considerando una sua predisposizione a mentire. Ciò, come più volte ribadito, non può essere considerato nel capo d’accusa.

Liborio Cataliotti e la sua collega Angela Taccia si dicono sereni su questo aspetto. A Mattino Cinque dice: "Io non ho l’impressione di trovarmi di fronte a un mostro, né a un colpevole".

Lo scontro in tv con Federica Panicucci su Garlasco

Nel corso della stessa puntata non sono mancati i momenti di tensione. Federica Panicucci ha fatto notare a Liborio Cataliotti che nel parere pro veritate firmato da Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempio, risulterebbe che l’impronta 33 attribuita all’indagato sia quella dell’assassino e che sia correlata alla traccia 45 rilevata più in basso, sulla stessa parete, come se fosse uno schizzo di sangue partito dalla mano poggiata sul muro.

Cataliotti sostiene che l’impronta 33, oltre a non poter essere correlata alla traccia 45, non può dirsi con certezza di Andrea Sempio in quanto "di essa possediamo esclusivamente una foto, una fotografia fatta dopo i reagenti". All’ennesima interruzione della conduttrice, quindi, il legale dell’indagato ha detto: "Quanto tempo mi dà? Mi dia x secondi senza interrompermi. Dopodiché, lei legge le parti che le fanno interesse, se vuole leggo anch’io allora".