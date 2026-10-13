Garlasco, l'avvocato Cataliotti ha una prova "formidabile" che scagionerebbe Andrea Sempio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A Roma si è riunito il collegio difensivo di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Presente all’incontro lo stesso indagato: “I nostri consulenti hanno fatto un ottimo lavoro”. All’uscita l’avvocato Liborio Cataliotti ha detto di avere una prova “formidabile” che “scagiona definitivamente” Sempio. Si tratta delle impronte di scarpe lasciate dall’assassino sulla scena del crimine, “tutte più piccole rispetto al piede di Sempio, che ha sempre calzato scarpe numero 44”. Non solo, la difesa è convinta di avere gli elementi giusti per confutare le tesi dell’accusa anche sull’impronta 33 e sulle tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi.

Garlasco, Andrea Sempio: “Lavoro straordinario” dei consulenti

“Da quello che ho visto, i nostri consulenti hanno fatto un ottimo lavoro. Poi vedrete nel dettaglio”.

Lo ha dichiarato Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, dopo la riunione di ieri, 12 ottobre, a Roma del suo team difensivo con i vari consulenti.

ANSA

“Riusciremo a chiarire tutto”, ha detto Sempio. “Noi eravamo pronti già quattro mesi fa, ma ora i consulenti hanno fatto un lavoro straordinario. Abbiamo già risposto su tutti i singoli punti”.

La presenza di Sempio all’incontro al laboratorio Genomica non era previsto. “Io l’ho saputo qualche ora fa”, ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti. “Ma è giusto così, a lui piace sentire tutte le valutazioni e le opinioni tecniche degli esperti”.

Cataliotti: “Prova formidabile che scagiona Sempio”

Sempio si è mostrato soddisfatto del lavoro fatto dal suo pool difensivo in vista dei prossimi giorni, decisivi per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Entro il 18 ottobre la sua difesa dovrà presentare le memorie e controanalisi di parte, prima della richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia.

Parlando con i giornalisti, l’avvocato Cataliotti ha dichiarato che c’è una prova “formidabile” che “scagiona definitivamente Andrea Sempio”.

Le impronte delle scarpe dell’assassino

Questa prova è legata alle impronte dell’assassino di Chiara Poggi sulla scena del crimine, lasciate da una scarpa con suola a pallini, marca Frau.

“Noi ci sentiamo forti su tutto, ma c’è un dato che dal nostro punto di vista è tranchant”, ha detto Cataliotti. “Di impronte sulla scena ce ne sono 25 e sono tutte più piccole rispetto al piede di Sempio, che ha sempre calzato scarpe numero 44“.

Secondo la difesa, il piede di Sempio non può lasciare un’impronta di scarpa che per loro oscilla tra il 39 e il 41. E per dimostrarlo porteranno perizie e documentazione varia.

Le perizie della difesa di Sempio

Complessivamente la difesa di Sempio depositerà cinque perizie. “Tre perizie sono già ultimate – spiega Cataliotti -, le ultime due ci arriveranno a ore. Contiamo di depositare tutto entro giovedì-venerdì”.

Oltre alla presunta prova a discarico sull’impronta delle scarpe, il team difensivo di Sempio si sente forte delle proprie conclusioni anche sulle tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi e sull’impronta 33.

Per quanto riguarda il Dna, secondo la difesa sulle unghie c’era “materiale degradato, riconducibile a più soggetti che non può essere attribuito a Sempio”.

Mentre riguardo all’impronta 33 lasciata da una mano sul muro delle scale dove venne rinvenuto il cadavere, il consulente Arnaldo Parmeggiani ha detto di aver “dimostrato che su quella traccia non ci può essere sangue”.

L’avvocato Cataliotti ha anche detto di aspettarsi la revisione per Alberto Stasi prima dell’eventuale processo ad Andrea Sempio.