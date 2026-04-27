Garlasco, l'avvocato Cataliotti parla di Sempio dopo l'ipotesi di revisione per Stasi: "È nella tempesta"

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Un nuovo dibattimento sul delitto di Garlasco “sarebbe un processo bicefalo con esiti possibilmente mostruosi“, qualora dovesse realizzarsi la revisione del procedimento a carico di Alberto Stasi. Lo sostiene Liborio Cataliotti, l’avvocato che difende Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia. Nel frattempo il suo assistito “deve attrezzarsi psicologicamente a convivere con questa spada di Damocle”.

Andrea Sempio “deve attrezzarsi psicologicamente”

Da più di un anno Andrea Sempio è al centro di una morsa giudiziaria e (soprattutto) mediatica, e se davvero l’intera vicenda si trovasse alle battute finali, questo vale solamente per questa fase. Il “sugo della storia”, per dirla come Alessandro Manzoni, non è ancora arrivato e si manifesterà nella prossima fase.

Per questo motivo il suo avvocato Liborio Cataliotti, intervistato dal Giornale, afferma che il suo assistito si trova “su una barca in tempesta” che “deve imparare a governare”.

ANSA

Se la barca sulla quale Sempio sta navigando in mezzo alla tempesta “scende”, allora “annega”. Ciò che si sta per aprire “sarà un percorso lungo”.

Per questo motivo, infine, Andrea Sempio “deve attrezzarsi psicologicamente a convivere con questa spada di Damocle”.

L’incontro a Milano con la Procura di Pavia

Con le novità emerse da venerdì 24 aprile, quando a Milano si è tenuto l’incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale Francesca Nanni, è condivisa l’ipotesi di una possibile richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi.

Cataliotti precisa che si è trattato di “un incontro informale”, e che in questa fase dobbiamo parlare di un “pre-pre-pre-pregiudizio di revisione”.

Cosa potrebbe succedere con la revisione del processo Stasi

La legge non impedisce, di fatto, due dibattimenti paralleli, ma Cataliotti fa presente che esiste “un principio non scritto di razionalità del sistema” e prevede che due processi sul delitto di Garlasco “sarebbero impensabili”, o più schiettamente “bicefalo con esiti possibilmente mostruosi”.

Un esempio è nell’impronta 33: “Cosa accade se in uno l’impronta 33 viene attribuita a Sempio e nell’altro no?”. “Non possono essere colpevoli tutti e due”, sottolinea l’avvocato.