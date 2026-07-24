Garlasco, l'avvocato De Rensis mette l'accento sullo scontrino di Sempio: "Sarebbe un problema molto grande"
Garlasco, l'avvocato Antonio De Rensis interviene a Zona Bianca sollevando forti dubbi sullo scontrino di Sempio e sulle dichiarazioni della famiglia
Il dibattito attorno alle nuove indagini per l’omicidio di Chiara Poggi si arricchisce delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Antonio De Rensis. Ospite della trasmissione Zona Bianca il 23 luglio, il difensore di Alberto Stasi ha concentrato la propria analisi sugli elementi probatori che riguardano Andrea Sempio, attualmente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica.
- De Rensis mette l'accento sullo scontrino di Sempio: il motivo
- Garlasco, i pilastri dell'accusa
- La richiesta di revisione del processo
De Rensis mette l’accento sullo scontrino di Sempio: il motivo
L’attenzione del penalista si è focalizzata in particolare sulla ricevuta del parcheggio di Vigevano, presentata all’epoca dei fatti come prova determinante per ricostruire gli spostamenti del giovane nella mattinata del delitto.
De Rensis ha evidenziato come la ricostruzione di quelle ore sia stata fornita e confermata nel tempo da ben tre persone distinte, ovvero lo stesso Andrea Sempio, il padre e la madre.
Secondo la tesi della difesa, qualora gli accertamenti tecnici dovessero smentire questa versione, la posizione dell’indagato e dei suoi danti causa subirebbe un contraccolpo giudiziario di estrema gravità.
Trattandosi di una deposizione condivisa da tre familiari, l’eventuale dimostrazione della sua falsità escluderebbe qualsiasi errore veniale, configurando una precisa scelta testimoniale di cui tutti gli attori erano pienamente consapevoli.
Garlasco, i pilastri dell’accusa
Nel corso dell’approfondimento televisivo, il legale ha sollevato forti perplessità anche in merito alle recenti dichiarazioni rese dagli investigatori che condussero le prime indagini preliminari sul delitto di Garlasco.
Nello specifico, il penalista ha richiamato le incertezze emerse nell’ultima deposizione del colonnello Gennaro Cassese, sottolineando la necessità di valutare con la massima rigidità la qualità del lavoro svolto all’epoca dai Carabinieri.
La nuova linea d’inchiesta si fonda infatti su diversi elementi chiave, tra cui le traccia di DNA maschile identificate sotto le unghie della vittima, la compatibilità dell’impronta ematica rinvenuta sulla parete adiacente al corpo e le verifiche relative ai file contenuti nei supporti informatici della famiglia Poggi.
La richiesta di revisione del processo
Parallelamente alle verifiche della magistratura sulla posizione del nuovo indagato, il team legale composto da Antonio De Rensis e dall’avvocata Giada Bocellari prosegue la stesura dell’istanza per ottenere la revisione del processo.
La difesa ribadisce la totale estraneità di Alberto Stasi rispetto all’aggressione mortale, puntando a dimostrare come il quadro indiziario che ha condotto alla condanna presenti evidenti lacune.
La verifica sulla tenuta dell’alibi di Sempio e la valutazione dei nuovi reperti scientifici rappresentano passaggi cruciali per sollecitare la riapertura del caso davanti alla Corte d’Appello.