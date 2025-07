Garlasco, l'avvocato De Rensis parla dello scontrino di Andrea Sempio e sul malore: "Sarebbe gravissimo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Mentre prosegue l’incidente probatorio, l’avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, torna sulla scontrino presentato all’epoca da Andrea Sempio agli investigatori che indagavano sull’omicidio di Chiara Poggi. Sul caso c’è un piccolo giallo: lo scontrino è stato fornito durante l’interrogatorio o in un secondo momento, come sostiene Sempio?

Il giallo dello scontrino di Andrea Sempio

C’è un piccolo giallo che riguarda lo scontrino del parcheggio che collocherebbe Andrea Sempio a Vigevano al momento dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Quel tagliando è stato consegnati agli investigatori il 4 ottobre 2008 durante l’interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Vigevano.

ANSA Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

Sempio, anche recentemente, ha dichiarato di essere tornato a casa dopo l’interrogatorio e di essere stato richiamato poco dopo per fornire quello scontrino, e non di essersi presentato già con lo scontrino in tasca.

Di questa circostanza però non c’è traccia nel verbale.

Garlasco, l’avvocato De Rensis sullo scontrino di Sempio

Sulla questione è intervenuto l’avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Ai microfoni di Morning News su Canale 5 De Rensis ha detto che le parole di Andrea Sempio sullo scontrino “sono certamente frutto di un ricordo sbagliato“.

Perché se fosse effettivamente andata come sostiene Sempio si tratterebbe di una “cosa gravissima“, afferma il legale, “mai vista in 25 anni” di carriera.

Concluso un interrogatorio, spiega, il verbale va chiuso, se la stessa persona torna in un secondo momento si fa un altro verbale.

In questo caso invece ce n’è uno solo, di quasi quattro ore.

Il verbale dell’interrogatorio e lo scontrino

Su quell’interrogatorio, a Quarto Grado Andrea Sempio ha affermato di essere andato a casa e poi di essere stato richiamato dai carabinieri.

“Abbiamo parlato dello scontrino – ha detto – abbiamo concluso tutto e a quel punto sono andato a casa a riprenderlo, gliel’ho riportato e hanno riaggiornato il verbale”.

Il verbale e il malore

Nel verbale inoltre non c’è traccia del fatto che Sempio si sarebbe sentito male durante l’interrogatorio, come da lui stesso ammesso.

“Il malore è un’altra cosa ancora”, dice l’avvocato di Stasi, “ma è una bazzecola rispetto a quella dello scontrino”.