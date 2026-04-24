Garlasco, l'avvocato De Rensis replica alle accuse a lui e De Giuseppe delle Iene: "Operazione spazzatura"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il caso Garlasco torna a far parlare di sé, ma stavolta non per i risultati delle indagini. Una giornalista televisiva ha presentato un esposto, tramite lo studio legale Gasperini-Fabrizi, alla Procura generale di Milano che chiama in causa l’avvocato Antonio De Rensis e il reporter de Le Iene Alessandro De Giuseppe. La tesi contenuta nel documento di venti pagine è che i due avrebbero provato a “orientare” i contenuti mediatici delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi dirette dalla Procura di Pavia. Il legale di Alberto Stasi ha parlato di “operazione spazzatura”, mentre la vicenda resta al vaglio degli inquirenti.

Cosa emerge dall’esposto in Procura sul caso Garlasco

L’esposto consegnato ai pm milanesi è corredato da documenti, almeno cinque fotografie e file audio.

Secondo la giornalista promotrice, il contenuto segnalerebbe presunte “anomalie” nella gestione mediatica dell’inchiesta riaperta con l’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati.

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In particolare, nel plico si ipotizza che alcuni contenuti televisivi e testimonianze avrebbero avuto un impatto diretto sul dibattito pubblico e, indirettamente, anche sull’andamento delle verifiche degli inquirenti.

Va tuttavia precisato che la reporter che ha consegnato l’esposto non ha formulato specifiche ipotesi di reato, demandando alla Procura la valutazione di eventuali profili penalmente rilevanti.

Tra gli elementi citati ci sarebbero anche contatti e dinamiche interne alla produzione televisiva, oltre a presunti interventi finalizzati a indirizzare l’attenzione su alcuni soggetti o piste investigative.

Il nodo dei testimoni e del canale di Tromello

Uno dei passaggi centrali della relazione riguarderebbe il ruolo di alcuni testimoni e l’effetto mediatico delle loro dichiarazioni.

Viene citato il caso di Gianni Bruscagin, le cui dichiarazioni avrebbero portato nel maggio 2025 al dragaggio del canale di Tromello, alla ricerca dell’arma del delitto, a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi compiuto nel 2007.

Nelle venti pagine dell’esposto si sottolineerebbe come questa attività investigativa avrebbe contribuito ad accrescere l’attenzione mediatica su alcune persone mai indagate, tra cui Stefania Cappa.

Ricordando inoltre come altri testimoni, tra cui Marco Muschitta, fossero stati in passato ritenuti inattendibili in sede giudiziaria.

La giornalista avrebbe così segnalato una linea editoriale orientata a dare priorità alla narrazione della difesa di Stasi.

Tra gli episodi passati in rassegna, ci sarebbero anche presunti inviti a trattare specifici temi o a coinvolgere determinate persone nel racconto televisivo, inclusi riferimenti alla famiglia della vittima.

La replica di De Rensis: “Operazione spazzatura”

La reazione dell’avvocato Antonio De Rensis non si è fatta attendere e ha respinto ogni accusa definendo l’esposto “un’operazione spazzatura”. E ancora: “Volevano colpire Stasi come primo obiettivo”.

A Ore 14 Sera il legale ha dichiarato: “Temo che questa persona non abbia capito in che gioco si faceva trascinare. I primi a doversi sentire offesi da questa operazione spazzatura sono i giornalisti italiani, perché pensare che un uomo che vive nella provincia di Bologna possa orientare tutta la stampa italiana è un’offesa a tutti loro”.

“Sfido un giornalista a dire che io l’ho pressato, ho tentato di convincerlo, se c’è si faccia avanti. Io farò come i giocatori di poker, andrò a vedere e partirò con azioni vere. Non ho frequentato giornalisti in maniera particolare, mai inviato un vocale, se vengo messaggiato chiamo. Io amo i combattimenti e adesso salgo sul ring. Non mi dedicherò soltanto alla giornalista, ma andrò a scavare più a fondo e vedrà che qualcosa trovo”.