Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio non esclude il rinvio a giudizio: quali sono le prove contro di lui

Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, ha dichiarato di non escludere il rinvio a giudizio per il suo assistito nel caso del delitto di Garlasco, aggiungendo però di non avere paura di questa ipotesi “che aleggia”. “Siamo molto sereni”, ha affermato il legale, che ha fornito alcune precisazioni sulle prove contro Sempio.

Andrea Sempio e l’incontro col pool difensivo a Roma

Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, e il suo team difensivo sono arrivati al Laboratorio di Genomica di Roma dove nella mattinata di giovedì 20 novembre discuteranno gli elaborati peritali su impronte e Dna relativi alla vicenda riguardante l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007.

Liborio Cataliotti ha dichiarato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l’inviata di Mattino Cinque: “Ci vediamo per fare il punto della situazione sugli elaborati peritali dei nostri periti. Decideremo se e come presentarne gli esiti. Potremmo anche farlo dopo il 18 dicembre, quando il perito del giudice espliciterà le sue conclusioni. Oggi decideremo che domande fare al perito del giudice e tratteggeremo anche la strategia difensiva“.

Sempio rinviato a giudizio? Le parole del suo avvocato

Liborio Cataliotti, sull’ipotesi che il suo assistito venga rinviato a giudizio nel caso del delitto di Garlasco, ha dichiarato: “Aleggia l’ipotesi che possa esserci una richiesta di rinvio a giudizio, non mi nascondo dietro a un dito”.

Ancora Cataliotti: “Se ho paura? Alt. Se ci fosse un’udienza preliminare, io confiderei di ottenere un proscioglimento del mio assistito già in udienza preliminare. Se si dovesse affrontare anche il dibattimento, penseremo anche a quello, ma mi sembra che siamo molto lontani”.

Liborio Cataliotti e le prove a carico di Andrea Sempio

L’avvocato Cataliotti ha commentato così la possibilità che il dna sulle unghie di Chiara Poggi possa essere attribuibile ad Andrea Sempio: “Non sarà bianco o nero. Gli aspetti oggetto di valutazione sono tanti: se è di una o più persone, se può essere attribuita un’identità o solo indicato l’albero genealogico, se sia frutto di una contaminazione, se da un punto di vista cronologico sia localizzabile nel tempo il contatto. Non è una questione solo di dire se è di tizio o di caio“.

L’avvocato di Andrea Sempio ha anche parlato della cosiddetta traccia 33: “Siamo non tranquilli, di più, perché siamo forti di una giurisprudenza di Cassazione che dice che sulle impronte sono necessarie 15-16-17 minuzie di corrispondenza tra l’impronta e quella del presunto autore. Il nostro esperto Palmeggiani si è confrontato con i massimi esperti italiani per prudenza e su questo possiamo essere più sfrontati che sul resto: tutti hanno detto che non sarà riconducibile a Sempio e, soprattutto, che l’impronta non è del mio assistito”.

In merito al caso scontrino, Liborio Cataliotti ha detto: “Io tutte le notti prego che si estenda il momento cronologicamente utile per la realizzazione dell’omicidio perché si smetterebbe di parlare dello scontrino, che è una prova assolutamente vera e reale. È uno scontrino che Andrea Sempio aveva e che non potrebbe essere un alibi perché non c’è targa né un nome. Se sparisse dal dibattito, per me difensore sarebbe meglio. Il vero tema del processo è provare che Sempio, quella mattina, fosse sulla scena del crimine o ne fosse addirittura l’autore”.

Il legale ha fornito una precisazione anche sulle tre chiamate fatte da Andrea Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti il delitto: “Erano molto lontane dal tempo rispetto al fatto, diversi giorni prima. Si dice che aveva un interesse per questa ragazza, possiamo inventare di tutto… Il dato vero è che chiama prima l’amico col cellulare e questo non può che essere significativo del fatto che cercasse l’amico“.

Sul tema è intervenuto l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che ha sottolineato che non c’è evidenza delle chiamate di Sempio a Marco Poggi.

La replica di Cataliotti: “Non c’è evidenza delle chiamate di Sempio a Marco Poggi, né smentita, perché il telefono non prendeva. C’è l’evidenza di una versione data in tempi non sospetti. L’onere della prova incombe su chi accusa. Sulla consapevolezza di Andrea Sempio che Marco Poggi fosse partito per le vacanze già quel giorno sarei molto meno perentorio. Erano insieme la sera prima, ma io non evinco dalle deposizioni che fosse stato detto al mio assistito che quel giorno Marco Poggi sarebbe stato in vacanza. Io ritengo che non sia smentita l’affermazione del mio cliente secondo la quale non sapesse che Marco Poggi fosse partito quel giorno né l’affermazione resa in un momento in cui riteneva fosse verificabile secondo cui ha chiamato Marco Poggi senza riuscire a raggiungerlo”.