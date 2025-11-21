Garlasco, l'avvocato di Sempio contro lo scontrino perché "non può essere un alibi, meglio che sparisse"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

All’epoca in cui parlò agli inquirenti come testimone dell’omicidio di Garlasco, Andrea Sempio presentò lo scontrino di un parcheggio, che lo avrebbe identificato a Vigevano il 13 agosto 2007, lo stesso giorno in cui fu uccisa Chiara Poggi. In seguito, dopo che Sempio divenne indagato per l’omicidio, quel ticket fu messo in dubbio. L’avvocato Liborio Cataliotti afferma che, in ogni caso, non può essere considerato né un alibi né una prova.

Lo scontrino che servì come alibi

La ricevuta del pagamento di un’ora di parcheggio a Vigevano, a partire dalle ore 10:18, nella mattina del 13 agosto 2007.

Lo scontrino fu presentato da Andrea Sempio quando, dopo l’uccisione di Chiara Poggi, fu chiamato a giustificare i propri spostamenti agli inquirenti.

Dalla riapertura delle indagini, che vede il 37enne indagato per omicidio, la validità del ticket è stata messa in discussione, con l’ipotesi che possa non appartenere a Sempio.

L’avvocato della difesa Liborio Cataliotti sottolinea come sul ticket "non vi è una targa né tantomeno un nome".

Ai microfoni di Mattino Cinque, l’avvocato confida che lo scontrino "sarebbe meglio che sparisse". Considerandolo di nessun’importanza per le indagini.

La nuova udienza sul caso Garlasco

In vista dell’udienza di chiusura dell’incidente probatorio, in programma il 18 dicembre 2025, Andrea Sempio ha consultato a lungo i propri legali.

L’indagato ha trascorso l’intera giornata in un laboratorio di genomica assieme all’avvocato Cataliotti e al consulente Armando Palegiani.

"Mi sento più tranquillo dopo questi lavori che stiamo facendo" ha affermato ai giornalisti Mediaset.

Nell’udienza del 18 dicembre, la genetista Denise Albani, incaricata dalla Procura di Pavia, consegnerà la relazione sul Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

La strategia del nuovo avvocato di Sempio

Il nuovo avvocato di Andrea Sempio, arrivato a sostituire Massimo Lovati lo scorso ottobre, seguirà una strategia diversa da quella del proprio predecessore.

Sempre a Mattino Cinque, Cataliotti ha affermato di aver "proseguito con l’esame delle immagini della scena del crimine girate immediatamente dopo il crimine".

L’obiettivo è quello di segnalare con anticipo tutti i modi in cui Sempio e Chiara potrebbero essere entrati in contatto – frequentando spesso Sempio la casa dei Poggi.

"Siamo intimamente convinti, – dichiara il legale – che se contatto ci fosse stato tra i due, questo sarebbe indiretto".

Non è ancora è stato deciso, tuttavia, "in che forma e quando" saranno presentati i risultati degli elaborati scientifici effettuati dal team della difesa.