Garlasco, l'avvocato Lovati e la tesi shock sulla morte di Chiara Poggi: cos'è la massoneria bianca

Sul delitto di Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati (il legale difensore di Andrea Sempio) ha esposto una tesi sconvolgente, con una frase shock e un concetto complesso. “Le messe nere non c’entrano niente, non è questo il terreno sul quale bisogna investigare. Io ho sempre parlato invece di massoneria bianca, non messe nere”, ha detto.

La tesi shock dell’avvocato Lovati

L’avvocato Lovati è intervenuto nel corso di una puntata di Ignoto X su La7, il programma condotto da Pino Rinaldi: “Questa è la mia tesi, la mia ipotesi. Non sono un poliziotto, un pm o un magistrato, io faccio l’avvocato per cui ognuno faccia il suo mestiere”, ha detto.

Chiara Poggi

Il legale ha poi spiegato: “Basta guardare le ricerche che faceva Chiara sulla sua pennetta“. Il riferimento è al fatto che Chiara, nel giugno 2007, in un file salvato su una pen drive chiamato “abusati 5.0” aveva riportato ricerche e articoli di giornale su preti e pedofilia.

Lovati e la massoneria bianca

L’avvocato Lovati tira in ballo chiaramente la massoneria bianca: “La massoneria bianca è peggio della nera perché è una massoneria che è stata messa all’indice da tutti i papi della Chiesa cattolica“, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Si tratta di una massoneria pedofila, dedita alla pedofilia, dedita al commercio degli organi umani e che ha radici internazionali”.

Lovati già tempo fa aveva parlato di qualcuno intervenuto per mettere a tacere Chiara e aveva parlato di un legame tra la giovane e il Santuario delle Bozzole di Garlasco.

Chiara e il santuario della Bozzola

L’avvocato in alcune interviste ha parlato di un possibile “segreto” scoperto da Chiara Poggi su fatti a sfondo sessuale avvenuti al santuario della Bozzola.

C’è poi il caso di un ricatto a luci rosse avvenuto ai danni di Don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola. Don Gregorio, religioso molto conosciuto nel territorio pavese, fu vittima di un ricatto a sfondo sessuale orchestrato da due romeni: Flavius Savu e Florin Tanasie.

Secondo quanto venne accertato dagli inquirenti, i due avevano adescato il sacerdote con l’intento di filmarlo in situazioni compromettenti e poi ricattarlo. Il contenuto delle riprese era a carattere sessuale. Dopo aver ottenuto il video, i due cominciarono a minacciarlo, chiedendogli denaro per non diffondere il filmato.

Don Vitali denunciò tutto e nel 2014 il tribunale di Pavia condannò Flavius Savu e Florin Tanasie per estorsione aggravata.