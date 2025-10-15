Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati dopo la revoca di Andrea Sempio: "Gli ho dato un ultimo consiglio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio, il 37enne indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Dopo la revoca dell’incarico il legale dice di essere dispiaciuto per la scelta di Sempio, che seguiva dal 2017. Poi rivela qual è stato l’ultimo consiglio che gli ha dato: scegliere un genetista per il team difensivo.

Massimo Lovati parla dopo la revoca del mandato difensivo

Parlando ai microfoni di Mattino Cinque, Massimo Lovati si dice dispiaciuto per la revoca del mandato difensivo decisa da Andrea Sempio.

L’avvocato rivela di provare “un po’ di amarezza” per la scelta di Sempio, che seguiva dal 2017 nell’ambito delle indagini sul caso di Garlasco.

IPA Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

Ma “le cose si dimenticano in fretta”, aggiunge, spiegando che sta già per prendere un nuovo incarico, a Pistoia.

Sul fatto poi che l’altro legale di Sempio, Angela Taccia, non l’avrebbe difeso dopo la bufera scoppiata su di lui, Lovati dice che lei è una sua “pupilla”.

E che ha seguito quello che gli ha sempre detto, cioè che è il cliente che deve decidere.

L’ultimo consiglio ad Andrea Sempio

Massimo Lovati ha poi rivelato qual è stato l’ultimo consiglio che ha dato ad Andrea Sempio prima della revoca del mandato.

In un messaggio che gli ha inviato venerdì scorso, prima dell’incontro con Sempio e Taccia, l’avvocato gli ha consigliato di scegliere un genetista per il team difensivo.

Lovati: “Ridicola” l’inchiesta su Venditti

Ora che non è più l’avvocato di Sempio, gli inquirenti potrebbero decidere di ascoltarlo come persona informata sui fatti sul caso di Garlasco.

La procura di Brescia in particolare, che indaga sulla presunta corruzione dell’ex pm di Pavia Mario Venditti.

In merito, Lovati spiega che non può dire nulla su Garlasco perché c’è il segreto professionale.

Mentre su tutto il resto, le tante cose che ha detto nei mersi scorsi, afferma che sono tutte “mie teorie”, “non penso che possano interessare più di tanto”.

Sull’indagine bresciana su Venditti, Lovati dice che i soldi di cui si parla sono “talmente pochi” che l’indagine è “ridicola”.