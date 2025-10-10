Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati in bilico dopo l'incontro faccia a faccia con Andrea Sempio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio e Massimo Lovati avrebbero avuto un faccia a faccia dopo le dichiarazioni dell’avvocato a Fabrizio Corona. Sempio, infatti, avrebbe voluto incontrare il proprio legale dopo gli ultimi giorni che hanno visto Lovati al centro di una bufera. Sembra che il 37enne abbia deciso di prendersi ancora qualche giorno prima di decidere se revocare o meno il mandato al suo difensore, segnalato al consiglio di disciplina.

Sempio incontra Lovati

Lovati non vorrebbe lasciare la difesa di Andrea Sempio, ma non sarà lui a decidere. Il faccia a faccia era atteso da giorni, dal momento in cui era emerso il contenuto dell’intervista concessa da Lovati allo show di Fabrizio Corona “Falsissimo”, ma non solo. Non è la prima volta, infatti, che Lovati finisce sotto pressione per un possibile allontanamento in seguito ad alcune affermazioni rilasciate in televisione o ai giornalisti.

La tempesta degli ultimi giorni è stata però la tempesta perfetta, quella capace di travolgere il legale fino a fargli potenzialmente perdere l’incarico. Da quanto si apprende, come scrive Il Messaggero, Andrea Sempio si sta prendendo ancora qualche giorno per decidere sul futuro della sua difesa.

IPA In foto Massimo Lovati

Lovati, infatti, è molto apprezzato dalla famiglia Sempio e dalla collega Angela Taccia, amica di Andrea che, in diverse occasioni ha dichiarato di fidarsi delle capacità dell’avvocato più grande.

L’intervista a “Falsissimo”

Tutto nasce dalla ormai discussa e virale intervista per “Falsissimo”, show di Fabrizio Corona. In questa, Massimo Lovati ha dichiarato una serie di accuse, alcune pesanti, che potrebbero appunto costargli la difesa di Andrea Sempio.

L’avvocato ha parlato di rapporti personali tra magistrati e soggetti coinvolti nel caso, ha insinuato l’assenza di trasparenza in alcuni passaggi delle decisioni processuali e ha persino accennato all’ipotesi che l’indagine sull’ex procuratore Mario Venditti abbia fondamento perché basata su una reale corruzione.

Infine, è arrivato a dire che Andrea Sempio non dirà mai di essere colpevole, lasciando intendere che possa esserlo. Queste e altre affermazioni hanno attirato l’attenzione dell’Ordine degli Avvocati, che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Come si è difeso Lovati

Lovati ha provato a difendersi parlando di intervista “manipolata” da Corona e del fatto che avesse alzato un po’ troppo il gomito. Ha spiegato che Corona andò da lui lunedì, sul tardi, e gli propose di fare una serie TV o un film. “Mi dice di parlare a ruota libera, intanto mi versa da bere“, racconta.

Spiega quindi che sarebbe stato tradito, perché poi Corona ha diffuso quanto emerso con altre finalità. “Corona mi ha detto: ”u sei Gerry la Rana, perché hai questa pronuncia con la R arrotondata e sembri un personaggio dei cartoni animati'”, ha raccontato su Rai 2.

Anche sul fatto che l’ex pm Mario Venditti giocasse ai cavalli, spiega che in quel periodo andava a San Siro perché era appassionato di ippica. Aggiunge quindi che non c’erano problemi e che non sa cosa abbia detto a furia di bere. La difesa di Lovati appare un po’ confusa e per questo si trova ora a gestire un danno di immagine: la propria.