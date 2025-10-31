Garlasco, l'avvocato Soldani contro Massimo Lovati: "Se beve prima di andare in trasmissione non è colpa mia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’avvocato Federico Soldani, tra i difensori di Andrea Sempio nel 2017 nel caso Garlasco, si è scagliato contro il collega Massimo Lovati. “Se beve prima di andare in trasmissione non è colpa mia”, ha detto il legale alla giornalista di Ore 14 Sera Arianna Giunti nel suo studio legale. Soldani si è poi rifiutato di rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla questione dei compensi che lo vede protagonista con lo stesso Lovati e l’avvocato Simone Grassi.

Avvocato Soldani: “Tu sei malato!”

Il conduttore di Ore 14 Sera Milo Infante ha spiegato in trasmissione: “La nostra Arianna Giunti è andata dall’avvocato Soldani armata delle migliori intenzioni. Arriva, sale le scale dello studio legale e mentre bussa alla porta, evidentemente nessuno sente che siamo fuori alla porta. Abbiamo sentito qualcosa che, inizialmente, abbiamo deciso di tenere per noi ma che poi, alla luce di quello che è emerso in queste ore, abbiamo ritenuto che fosse opportuno condividerlo con i nostri telespettatori”.

Queste sono le parole attribuite all’avvocato Soldani, registrato a sua insaputa mentre parla con un interlocutore, la cui identità non è stata resa nota, all’interno dello studio legale: “Tu vai a dire al mondo come ti pagano i tuoi clienti in un processo penale? Tu sei malato! Mi ha scritto Garofano un sms… ma oh! Io ho il numero del generale Garofano. Ci avevamo fatto una perizia. Ma Lovati è proprio uno da ***. Io non posso neanche chiamarlo per dirglielo”.

ANSA

L’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio.

L’attacco dell’avvocato Soldani a Lovati

Dopo le parole di Soldani, la giornalista di Ore 14 Sera Arianna Giunti ha suonato il campanello per sottolineare nuovamente la sua presenza.

L’avvocato Soldani, a quel punto, ha aperto la porta, ma ha subito precisato: “Io parlo se mi viene chiesto dalla magistratura, non con i giornalisti. Soldi in nero? Questo lo hanno detto gli altri, non io. Io non parlo con i giornalisti, va bene? Io non dico niente, non dico che è vero e non dico che non è vero. Lovati può dire quello che vuole. Se lui beve prima di andare in trasmissione non è colpa mia“.

Soldani ha poi ribadito: “Se vengo interpellato dagli organi giudiziari, rispondo a loro. Non rispondo ai giornalisti. Visto che la questione è molto delicata, perché è molto delicata, mi riservo di rispondere se devo rispondere. Mi hanno infangato“.

“Perché avete lasciato la difesa?”, ha chiesto a quel punto la cronista. La risposta dell’avvocato: “Non ho lasciato io la difesa. Non decido io chi difendere, decide il cliente se lo difendo”. Poi ha precisato che non si è trattato di una “revoca”.

Il caso compensi degli avvocati di Sempio e l’ipotesi corruzione

Le dichiarazioni attribuite a Soldani farebbero riferimento al caso dei compensi percepiti dagli avvocati di Sempio all’epoca.

A Ignoto X Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, aveva dichiarato sul suo assistito: “Lovati non si è mai sottratto alla verità. Ha detto di aver percepito questa somma di denaro, attorno ai 16mila euro. Ha detto: ‘Io ho fatto un lavoro e sono stato pagato’, dichiarando anche la cifra. Si è messo un dubbio sulla corruzione perché non c’è un’altra grande fetta di questo denaro, perché i due avvocati, e avranno avuto le loro ragioni, hanno riferito di non aver preso un centesimo”.

Come ricostruito proprio a Ignoto X, le indagini sui compensi ricevuti dagli avvocati avrebbero l’obiettivo di chiarire la destinazione dei fondi e il loro eventuale uso nell’ambito di un presunto “patto corruttivo”. Gli investigatori, più nel dettaglio, punterebbero a capire se ci siano stati intermediari o emissari che avrebbero veicolato informazioni e assicurazioni a favore di Andrea Sempio, a fronte di una sua presunta impunità.

Nella giornata di giovedì 30 ottobre è arrivata la notizia secondo cui Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio (indagato nell’inchiesta bis su Garlasco per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi), è stato iscritto nel registro di indagati dalla Procura di Brescia per il reato di corruzione.

Secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato Giuseppe Sempio a versare 20-30mila euro, stando a una nota trovata a casa Sempio, all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti con l’obiettivo di veder archiviata la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta sul caso Garlasco.