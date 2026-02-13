Garlasco, l'avvocato Tizzoni contro le critiche sui nuovi accertamenti, "non abbiamo riaperto noi l'indagine"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non ha problemi Gian Luigi Tizzoni ad attaccare ciò che spesso accade in televisione da quando è stata aperta la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco con l’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati. All’avvocato della famiglia Poggi, infatti, non sfuggono le polemiche ciclicamente comparse per i nuovi accertamenti, per questo ricorda che si tratta di “attività private” per le quali sono “autorizzati dal codice di procedura penale”. Del resto “è stato riaperto un procedimento, non lo abbiamo riaperto noi“.

Gian Luigi Tizzoni risponde alle polemiche

“Faccio fatica a capire come la gente ci possa criticare”, dice Gian Luigi Tizzoni in un’intervista rilasciata durante la puntata di Quarto Grado di venerdì 13 febbraio.

L’avvocato dei Poggi ricorda che gli accertamenti resi necessari per la nuova indagine “sono attività private” che sono autorizzate e legittimate dal codice di procedura penale.

“È stato riaperto un procedimento, non lo abbiamo riaperto noi, che ci vede in questo ruolo”, aggiunge l’avvocato mentre parla con la corrispondente Martina Maltagliati.

“Sarà nostra discrezione”, continua, “se, quando e dove depositare i risultati di questi accertamenti”.

La nuova indagine sul delitto di Garlasco

Gian Luigi Tizzoni e i Poggi non hanno alcun dubbio su quanto “già evidenziato dalle sentenze della Cassazione”, ma non nasconde un certo interesse su “certi errori fatti” soprattutto “nella sentenza di assoluzione”.

Uno degli obiettivi è capire “come si siano potute fare delle perizie così sbagliate in primo grado”. Una verità certamente controcorrente, quella di Tizzoni, rispetto al sentimento popolare che invece, nella maggior parte dei casi, assolve Alberto Stasi.

L’attacco contro chi contesta la sentenza

“Non mi interessa neanche più capire queste persone”, tuona Tizzoni quando parla di un non meglio precisato pubblico che contesta quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nel 2015, con la condanna definitiva a carico di Alberto Stasi.

“Sono basito“, dice, per chi “non rispetta una famiglia che ha perso una figlia”. Ricorda, a tal proposito, che i professionisti in campo “non sono a spese dello Stato”. Infine, tuttavia, l’avvocato dei Poggi si sente convinto che la gente sappia che la verità arriva dalle aule, e “in questo caso è già emersa”, sottolinea. Se si intende ribaltare la sentenza definitiva si fa una richiesta di revisione del processo ma “ciò non sta avvenendo”, quindi “forse non bisogna chiedere a noi il perché”.