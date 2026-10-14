Garlasco, l'avvocato Tizzoni ironizza su Milo Infante "esperto di pornografia": la risposta a Verità Nascoste

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Scontro a distanza tra l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, e Milo Infante sui diversi pareri relativi al caso Garlasco. Il conduttore ha risposto alle parole del legale che lo ha definito “esperto di pornografia” con una provocazione: “Se c’è uno che ha una grande capacità interpretativa della por***grafia ma che arriva anche ad andare oltre al suo ruolo di avvocato e sconfinare nel ruolo del sessuologo è proprio l’avvocato Tizzoni”.

Garlasco, cosa aveva detto l’avvocato Tizzoni

In una puntata del canale YouTube di Dario Quaglia Investigates, l’avvocato Tizzoni aveva commentato l’esperimento fatto durante Ore 11 sui tappetini di un’auto, uno degli elementi in discussione sulla condanna di Alberto Stasi.

“Confesso di no perché non guardo mai alcuni programmi perché ho di meglio da fare”, ha esordito il legale.

Poi ha aggiunto: “Mi pare che sia lo stesso signore esperto di pornografia anni 80, quindi Infante”

Infine ha dichiarato: “No, non lo guardo anche perché mi risulta che legga le sentenze al contrario, quindi sono molto lontano da questo modo di fare comunicazione che rasenta la propaganda”.

La risposta di Milo Infante

Durante la puntata del 13 ottobre di Verità Nascoste, Milo Infante ha risposto alle parole dell’avvocato Tizzoni.

“Noi siamo molto lontani dal suo modo di fare l’avvocato, ma di questo non si deve offendere nessuno perché siamo estremamente lontani. Allora sulla pornografia abbiamo una risposta, ma la teniamo per un’ora più consona, quindi fra un po’ risponderemo anche a questo” ha dichiarato.

Poi ha fatto ascoltare le parole del ministro Carlo Nordio in merito alle sentenze.

“Come dice la legge, puoi essere condannato solo al di là di ogni ragionevole dubbio”. Alberto Stasi “è stato assolto una volta poi assolto una seconda volta poi alla fine, senza rifare il processo ex novo, è stato condannato sulla base di quelle stesse prove per le quali era stato assolto ben due volte. Questo è un sistema demenziale”.

La risposta a Roberta Bruzzone

Milo Infante ha poi risposto alle parole dell’avvocato Gian Luigi Tizzoni che lo ha definito “esperto di por**grafia”.

“Lo dice con eccesso di modestia, forse, perché se c’è uno che ha una grande capacità interpretativa della por**grafia ma che arriva anche ad andare oltre al suo ruolo di avvocato e sconfinare nel ruolo del sessuologo è proprio l’avvocato Tizzoni. Quindi, avvocato, non si sminuisca, non si butti giù perché è un esperto sessuologo. Sentite infatti cosa dice della vita sessuale di Stasi”, le sue parole.

Il conduttore ha poi mandato in onda un audio tratto da un podcast in cui l’avvocato Gian Luigi Tizzoni risponde ad una domanda di Roberta Bruzzone e scende nei particolari della vita sessuale di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Al termine dell’audio, Milo Infante conclude: “E se lo dice l’avvocato Tizzoni… chi siamo noi per metterlo in dubbio…”

Sul delitto di Garlasco, l’avvocato Cataliotti parla di “prova formidabile” per l’assoluzione di Andrea Sempio, mentre Angela Taccia ha commentato le presunte intercettazioni del suo assistito sulle indagini per corruzione.