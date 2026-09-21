Garlasco, l'avvocato Tizzoni sospetta che ci sia un'armata contro di lui: "C'è anche De Giuseppe delle Iene"

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L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi per il caso di Garlasco, ha querelato l’inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe per diffamazione. La prima udienza è stata fissata per il 20 novembre. L’avvocato ha spiegato perché ha denunciato l’invitato e ha parlato di diffamazione mediatica.

Tizzoni e la querela contro De Giuseppe

Tizzoni ha spiegato a Chiara Ingrosso di aver querelato De Giuseppe subito perché in alcuni servizi gli venivano attribuiti atti anche deontologicamente scorretti per la sua professione di avvocato.

Il legale ha poi parlato della cosiddetta armata mediatica contro di lui da quando è stato riaperto il caso di Garlasco che vede Andrea Sempio come indagato.

“È ovvio che poi nell’armata, abbiamo i fanti, gli artiglieri, sicuramente se c’è un’armata, io l’ho percepita dal punto di vista mediatico, se c’è dell’altro non lo so, chiaramente però non mi fermo”.

Gli attacchi a Tizzoni

Tizzoni ha continuato sottolineando che chiaramente ci sono state persone che lo hanno attaccato e che soprattutto hanno attaccato anche i Poggi perché l’attenzione sul delitto di Garlasco invece di approfondire i nuovi dettagli sul caso ha dato vita a una “caccia alle persone”.

Alla domanda sul processo per diffamazione di De Giuseppe, Tizzoni ha specificato che evidentemente anche un magistrato ha riscontrato che ci fossero delle evidenze altrimenti non si sarebbe andati a giudizio e ha ribadito di non essere stato assolutamente consultato da Le Iene riguardo fatti estrapolati e a lui attribuiti.

L’avvocato ha spiegato che è stato accusato di aver passato informazioni segrete alla famiglia Sempio, in realtà però quelle informazioni non erano segrete perché già pubblicate nelle principali testate giornalistiche e dichiarate in una conferenza stampa dalla madre di Stasi.

La previsione su Stasi e Sempio

Parlando di una strategia per farlo uscire dal caso di Garlasco da parte dei media, Tizzoni ha evidenziato che comunque i “magistrati non si fanno prendere in giro e le carte se le leggono”.

Facendo una previsione su ciò che accadrà, nonostante la narrazione unidirezionale da parte dei media, il legale ritiene che “Stasi rimarrà colpevole, Sempio se andrà a processo verrà assolto”.