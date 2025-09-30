Garlasco, l'ex carabiniere Silvio Sapone parla delle omissioni nelle intercettazioni e dei rapporti coi Sempio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex carabiniere Silvio Sapone ha parlato dei rapporti con la famiglia Sempio, negando di conoscerli e respingendo le accuse riguardo alle intercettazioni. Anche l’ex procuratore di Pavia Marco Venditti, che ha lavorato con Sapone, si è dichiarato estraneo alle accuse di corruzione.

Sapone sulle intercettazioni

Durante un’intervista andata in onda nella trasmissione Lo Stato delle Cose di Rai 3, l’ex carabiniere Silvio Sapone ha parlato dei sospetti sulle trascrizioni delle intercettazioni nell’ambito delle indagini su Andrea Sempio:

Io non mi preoccupo di niente perché non ho nulla da nascondere. Le intercettazioni non le ho fatte io personalmente. Le intercettazioni sono un compito della polizia giudiziaria, ma non mio. Se ci sono due o tre marescialli che fanno le intercettazioni, sono loro che annotano.

Andrea Sempio

Ai tempi dell’indagine, Sapone svolgeva funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Garlasco che per prima aveva vagliato la posizione di Andrea Sempio dopo la condanna di Alberto Stasi.

I Sempio e Sapone

Sapone non è indagato nel caso, e ha confermato di non aver mai avuto contatti con nessun membro della famiglia Sempio e di non conoscerli:

Si è detto che io ho frequentato la famiglia Sempio, ma non è vero. Non li conosco.

I Pm di Brescia, che stanno indagando sulla possibile corruzione di Mario Venditti, avrebbero considerato anche la posizione di Sapone come contatto con la famiglia Sempio.

Cosa ha detto Venditti

Alla stessa trasmissione ha parlato anche Venditti, che ha chiarito i suoi rapporti con Sapone:

Io conosco il luogotenente Sapone dal 1980, quando mi fu affidata la pretura di Stradella come uditore giudiziario e Sapone, che allora era vicebrigadiere, era in forza alla polizia giudiziaria. Poi me lo sono ritrovato a Pavia nel 2014.

L’ex procuratore di Pavia ha poi negato qualsiasi accusa riguardo la corruzione o le possibili pressioni: “Io non sono abituato a fare pressioni o a dare indicazioni e non ne ho fatte né in questo caso, né negli altri di cui mi sono occupato, direttamente o indirettamente”.