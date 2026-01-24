Garlasco, l'ex colonnello Gennaro Cassese smentisce Andrea Sempio sullo scontrino, "mai uscito dalla caserma"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 23 gennaio è stato trasmesso un comunicato video di Gennaro Cassese, ex colonnello dei carabinieri, in cui viene smentito quanto raccontato da Andrea Sempio sullo scontrino consegnato ai carabinieri un anno dopo il delitto di Garlasco. L’indagato ha sempre riferito che quando fu ascoltato durante le SIT si allontanò due volte dalla caserma, la seconda per recuperare quel titolo d’acquisto. "Escludo categoricamente", riferisce Cassese, che considera "più verosimile" che fosse stato il padre a tornare a casa per recuperare il documento.

Gennaro Cassese smentisce Andrea Sempio

Venerdì 23 gennaio a Quarto Grado è tornato Andrea Sempio, in studio 9 anni dopo quella prima volta in cui fu oggetto della prima indagine a suo carico.

Uno dei punti cardine della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è lo scontrino che l’indagato ritirò da un parcheggio di Vigevano la mattina del 13 agosto 2007, mentre si consumava l’omicidio di Chiara Poggi.

Una prova, questa, che l’indagato portò nella caserma di Vigevano nel 2008 quando fu convocato dai carabinieri per fornire sommarie informazioni testimoniali (SIT). Secondo il suo racconto quel giorno si allontanò per due volte dalla caserma, e una di queste volte sarebbe tornato a casa per recuperare lo scontrino.

"Escludo categoricamente", ha riferito l’ex colonnello Gennaro Cassese in un’intervista rilasciata a Quarto Grado, "che lui si possa essere allontanato dalla caserma senza firmare il verbale".

La possibile spiegazione sulla consegna dello scontrino

Se Sempio si fosse allontanato per andare a prendere lo scontrino "si sarebbe chiuso il verbale e poi riaperto", allora perché da sempre l’indagato parla di quell’allontanamento dalla caserma?

Secondo Cassese "è più verosimile che abbia parlato dello scontrino" e che fosse "in compagnia del papà" e che quindi "sia andato il papà a prendere lo scontrino".

Garlasco, il giallo del verbale del 2008

Come ricostruiva il Corriere della Sera in un articolo del 21 luglio 2025, nel 2008 Andrea Sempio fu ascoltato dal maresciallo capo Flavio Devecchi e dal capitano Cassese per quattro ore, dalle 10:30 alle 14:40. Quello stesso giorno in caserma furono ascoltati gli amici Biasibetti (dalle 11:25 alle 12:10) e Capra (dalle 13:25 alle 14:20) in orari che – come possiamo notare – si sovrapporrebbero al tempo in cui fu ascoltato Sempio.

Tecnicamente, quindi, secondo i verbali i tre ragazzi sarebbero stati ascoltati in contemporanea, un’incongruenza venuta fuori con la nuova inchiesta. Inoltre, come noto, l’audizione di Sempio si interruppe almeno due volte: la prima per un intervento dell’ambulanza a causa di un malore dovuto all’influenza, la seconda per recuperare lo scontrino. È ciò che oggi Cassese si sente di escludere, ammettendo che si può parlare di "verbale sbagliato perché mancano le interruzioni".