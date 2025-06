Garlasco, l'ex comandante Gennaro Cassese e il mistero del capello trovato nella spazzatura: "Non lo ricordo"

Raggiunto dalle telecamere di Zona Bianca, Gennaro Cassese, ex comandante dei carabinieri di Vigevano, ha rievocato le prime fasi delle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Fra i reperti sottoposti a nuovi esami, sarebbe emerso un capello con bulbo pilifero, quindi potenzialmente contenente Dna. “Io questo capello non lo ricordo”, ha raccontato Cassese.

La spazzatura di casa Poggi

“Io personalmente, quella spazzatura, non la considerai di interesse in quel momento perché avevo tutt’altro, ancora, da verificare”, ha raccontato Gennaro Cassese ai microfoni della trasmissione di Rete 4.

“Quella spazzatura poi è stata comunque valutata anche dagli altri colleghi che erano sul posto e, per finire, anche dalla Procura“, ha aggiunto l’ex comandante.

ANSA

Andrea Sempio, Chiara Poggi, Alberto Stasi

La spazzatura trovata nella casa dei Poggi e non analizzata 18 anni fa, ora torna a essere oggetto di interesse nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Nel sacco nero sono stati trovati un piattino di carta, due vasetti di yogurt, un contenitore di tè freddo con la cannuccia, una buccia di banana, una scatola vuota di biscotti e una busta di cereali.

Tale materiale, come detto, non venne ritenuto di interessante durante le prime indagini, mentre oggi viene rivalutato, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi e con Alberto Stasi unico condannato.

“Tutto ciò che era in quella casa è sempre stato sotto sequestro“, ha aggiunto l’ex carabiniere. “Cercano adesso il decreto di sequestro, ma il decreto di sequestro è agli atti del 2007, perché in calce al verbale di sequestro dei carabinieri di Pavia c’è la convalida del Pm”.

La presenza del decreto di sequestro è un elemento chiave: la difesa di Andrea Sempio ha annunciato l’opposizione alle analisi e al futuro possibile utilizzo dei risultati, se non sarà provata la corretta procedura di acquisizione e conservazione di quella spazzatura.

Il giallo del capello

Fra i nuovi elementi c’è anche ciò che potrebbe essere un capello, con bulbo pilifero, ma anche, forse, un pelo di animale.

“Sul momento abbiamo fatto il verbale, e quindi quello che abbiamo messo nel verbale è quello che abbiamo constatato… e poi c’è il supporto fotografico… io questo capello non lo ricordo“, ha ammesso l’ex comandante.

L’arrivo alla villetta di Garlasco

Poi il ricordo dell’arrivo sulla scena del crimine in via Pascoli a Garlasco: “Appena sono arrivato c’era una golf parcheggiata, un ragazzo seduto su un marciapiede e un carabiniere vicino”.

“Mi è stato indicato come il fidanzato della ragazza che era stata trovata morta. Ricordo che lui mi aveva chiesto se poteva rientrare per far vedere come si era mosso in casa. ‘No, lei non si muova da qui’, gli ho detto”.