Garlasco, l'ex fidanzata di Sempio: "Mai fatto nulla di violento", cosa aveva scritto lui in un biglietto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex fidanzata di Andrea Sempio, indagato per il caso Garlasco relativo all’omicidio di Chiara Poggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai carabinieri, dai quali è stata ascoltata in qualità di testimone. La ragazza ha raccontato che Sempio, nei suoi confronti, “non ha mai fatto nulla di violento”. In un biglietto, dopo un incontro con lei, lui aveva scritto: “Si capiva che aveva paura che le facessi qualcosa”.

Ex fidanzata di Sempio ascoltata come testimone sul caso Garlasco

Nella serata di venerdì 17 luglio la trasmissione Quarto Grado ha mandato in onda le sommarie informazioni rilasciate dall’ex fidanzata di Andrea Sempio ai carabinieri.

La ragazza, ascoltata come “testimone” in relazione all’omicidio di Chiara Poggi, ha raccontato agli inquirenti di aver conosciuto Sempio nel 2015 e di aver avuto una relazione con lui di circa tre anni. “Non ha mai fatto nulla di violento nei miei confronti”, ha detto.

ANSA

Perché Andrea Sempio e l’ex fidanzata si sono lasciati

Ai carabinieri, l’ex fidanzata di Andrea Sempio ha detto: “Non lo sento almeno da 3 anni. Ci frequentavamo. Io l’ho conosciuto da ragazzina, era il 2015. La relazione è andata avanti all’incirca 3 anni”.

Poi ha aggiunto: “Non c’è stato alcun episodio strano in particolare che mi abbia fatto riflettere, a parte che non conoscevo i suoi genitori. Non era niente di che, ci siamo lasciati per quel motivo. Lui mi ha detto ‘Guarda, non voglio prendermi troppe responsabilità seriamente’. Io volevo un tipo di relazione diversa e ci siamo lasciati. Poi abbiamo continuato a sentirci perché per me lui è una persona che conosco e con cui mi sono sempre trovato bene”.

L’appunto di Andrea Sempio e la sorpresa dell’ex fidanzata

A domanda precisa, l’ex fidanzata di Andrea Sempio ha definito “normale” il rapporto dell’ex fidanzato con il sesso: “Anche per quello avevamo un’ottima intesa” ha dichiarato.

I carabinieri hanno poi chiesto alla ragazza se avesse mai esternato a Sempio un “timore” nei suoi confronti. Lei ha negato di averlo fatto.

A quel punto, i carabinieri hanno chiesto: “Come mai lui è convinto che lei in una determinata occasione non ha voluto incontrarlo perché riteneva che lei avesse paura?”. “Ma veramente?!“, è stata la reazione della ragazza, che ha aggiunto: “Non so quando esattamente lui pensa che io abbia capito questa cosa, ma se si riferisce alle ultime volte che ci siamo visti io gli ho detto ‘Mi sto sentendo con un’altra persona, lasciamo stare'”.

Ancora i carabinieri che indagano sul caso Garlasco: “Noi leggiamo un appunto: “Andato a trovare Mao (soprannome della ragazza, ndr). Non fu bellissimo, si capiva che aveva paura che le facessi qualcosa. 27/11/22″.

L’ex fidanzata di Andrea Sempio ha detto: “Era quello che dicevo, è stata una sua percezione errata. Non me ne ha mai parlato, altrimenti gli avrei detto la stessa cosa. Lui non ha mai fatto niente di violento nei miei confronti, onestamente. Effettivamente, io ero un po’ preoccupata, tanto che lui mi ha chiesto che cosa c’era che non andava. Io non volevo dirglielo perché io mi stavo frequentando con un’altra persona ed era per quello. A un certo punto mi ha chiesto: ‘Ma tutto bene? Cos’hai che non va?’. Io poi non gli ho risposto, magari ho sbagliato ma non è successo niente. Io non ho notato niente di strano”.

La ragazza ha raccontato ancora: “Quell’episodio è successo dopo che avevamo già parlato. La prima volta che ci siamo rivisti e che abbiamo chiacchierato lui ha provato a baciarmi e io gli ho detto di no perché mi stavo frequentando con un’altra persona. Gliel’ho detto e lui ha detto ok. Si è avvicinato e io ho girato la testa. Non mi ha forzato a fare niente, non mi ha mai forzato a fare niente”.