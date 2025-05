Garlasco, l'ex maresciallo Francesco Marchetto accusa il suo ex capitano: "Mi dissero che dovevo andarmene"

L’ex maresciallo Francesco Marchetto ritorna a parlare di Garlasco e delle indagini sul delitto di Chiara Poggi. La sua vicenda è nota: fu lui il primo ad ascoltare Alberto Stasi e le sue attenzioni si concentrarono sulla bicicletta nera citata dalla testimone Franca Bermani. Secondo Marchetto, qualcuno avrebbe avuto interesse ad allontanare i sospetti dalle gemelle Cappa arrivando addirittura a consigliargli di allontanarsi da Garlasco. “Mi dissero: ‘Guaglio’, quelle tengono l’alibi”, e per questo motivo – secondo Marchetto – le indagini non vennero svolte a 360 gradi.

Francesco Marchetto accusa Gennaro Cassese

L’ex maresciallo Francesco Marchetto è stato ascoltato dall’inviata Chiara Ingrosso per il programma FarWest condotto da Salvo Sottile. Il suo intervento è andato in onda venerdì 30 maggio.

Ancora una volta Marchetto ha sottolineato come vi sarebbe stata una volontà di allontanare i sospetti dalle gemelle Cappa, in particolare su Stefania, in merito al dettaglio della bicicletta nera da donna che Franca Bermani disse di aver visto poggiata sul muro di cinta della villetta di via Pascoli nell’ora in cui, presumibilmente, si consumò il delitto di Chiara.

Fonte foto: IPA L’ex maresciallo Francesco Marchetto (il primo da sinistra) di fronte alla villetta di via Pascoli 8 a Garlasco. Marchetto accusa il suo superiore Gennaro Cassese di avergli fatto pressione per sollevarlo dalle indagini

Inoltre l’ex maresciallo ha ricordato che Stefania Cappa avrebbe dichiarato di essere in possesso di una bicicletta nera da donna. Per questo motivo Marchetto avrebbe suggerito di verificare il fatto, ma proprio in quel momento avrebbe ricevuto uno stop dai piani alti dell’Arma. Nello specifico, si trattava dell’ex capitano Gennaro Cassese.

“No, guaglio’, quelle tengono l’alibi”, gli avrebbe detto il suo superiore. Da quel momento Marchetto si sarebbe convinto che a Garlasco non vi fosse interesse a indagare sulla posizione delle gemelle Cappa e per questo motivo sarebbe stato invitato a lasciare Garlasco. “Se te ne vai da Garlasco non ti succede nulla“, gli avrebbe detto Cassese. “Non è stata una minaccia, è stato più un avvertimento“, ha precisato l’ex maresciallo ai microfoni dell’inviata.

L’alibi delle gemelle Cappa

L’alibi di Paola e Stefania Cappa è noto alle cronache. La prima, reduce da un incidente che le costò una frattura al ginocchio e da un tentato suicidio legato a uno stato depressivo, il 13 agosto 2007 era bloccata a letto per recuperare il suo stato di salute.

La seconda, studentessa di Giurisprudenza, quella mattina era rimasta in casa per studiare Diritto Penale dalle ore 7 alle 9:20 per poi telefonare a un’amica, Lucrezia, dalle 10:15 alle 11:30. L’amica confermò quella telefonata. Alle 11:30 Stefania riprese a studiare fino alle 13, quando andò in piscina con l’amico Emanuele Arioldi suo futuro marito.

Chi è Francesco Marchetto

Come noto, nei giorni del delitto di Garlasco Francesco Marchetto era maresciallo della stazione dei carabinieri di Garlasco. Fu lui il primo ad ascoltare Alberto Stasi dopo che l’allora 24enne rinvenne il cadavere di Chiara Poggi. Pochi giorni dopo l’omicidio, tuttavia, Marchetto fu allontanato dalle indagini per aperti contrasti con il capitano Gennaro Cassese, suo superiore.

Nel contesto delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi fu accusato di favoreggiamento quando venne fuori che si recò presso l’azienda della famiglia Stasi per cercare un riscontro sulla bicicletta segnalata dalla testimone Bermani, ma senza verbalizzare quel riscontro.

Ancora, fu condannato per falsa testimonianza proprio in merito alla testimonianza di Franca Bermani che raccolse l’allora brigadiere Luigi Pennini: venne fuori, infatti, che Marchetto non era presente durante le dichiarazioni della teste nonostante sostenesse il contrario.