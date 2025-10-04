Garlasco, l'ex maresciallo Spoto rompe il silenzio: la sua versione sui soldi dei Sempio e le intercettazioni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A Quarto Grado si parla ancora del delitto di Garlasco. L’ex maresciallo Giuseppe Spoto ha rilasciato un’intervista esclusiva al programma, durante la quale ha fornito le sue spiegazioni sulla notifica ad Andrea Sempio durata più di un’ora e sulle intercettazioni mancanti. "Se una frase non è completamente comprensibile, per me non va riportata", ha affermato.

Garlasco, lo sfogo dell’ex maresciallo Spoto

Si torna a parlare del delitto di Garlasco nel corso della puntata di Quarto Grado del 3 ottobre, con un’intervista esclusiva all’ex maresciallo Giuseppe Spoto.

Spoto non è indagato, ma la sua abitazione è stata recentemente perquisita. "È stato uno shock", secondo Spoto "vedere arrivare [Le Forze dell’Ordine] nella propria abitazione alle 7 di mattino per fare una perquisizione".

L’ex maresciallo afferma inoltre che avrebbe potuto consegnare gli oggetti sequestrati ("un cellulare due computer e un’agenda") su espressa richiesta, senza la necessità di una perquisizione.

Nel corso dell’intervista gli è stato poi richiesto di effettuare una ricostruzione del pomeriggio dell’8 febbraio 2017, quando il maresciallo contattò telefonicamente Andrea Sempio.

La telefonata dell’8 febbraio 2017 ad Andrea Sempio

Quel giorno, Spoto avrebbe dovuto notificare a Sempio l’invito a comparire per un interrogatorio sul caso Garlasco.

"La telefonata la feci per assicurarmi che Andrea Sempio rimanesse sul luogo di lavoro a Montebello della Battaglia", ha ricostruito l’ex maresciallo Spoto.

Nell’intercettazione della telefonata, Spoto ha avvisato l’indagato del suo arrivo, che sarebbe avvenuto alle 16.30. All’ex maresciallo viene contestato però il tono eccessivamente colloquiale utilizzato: affermò infatti di voler "fare due chiacchiere".

"Fare due chiacchiere per me era fargli la notifica, non c’era nessun secondo fine nella mia azione", ha ribattuto Spoto.

L’ex maresciallo ha anche una spiegazione per l’eccessiva durata dell’incontro con Sempio, che sarebbe andato avanti per un’ora e un quarto.

"Noi l’8 febbraio avevamo il compito di installare la microspia sulla macchina di Sempio", ha spiegato. "Il tecnico incaricato doveva raggiungere il parcheggio dell’Iper di Montebello per aprire la vettura e installare la microspia".

Spoto afferma quindi di aver dovuto "cercare di perdere più tempo possibile perché il signor Sempio non andasse al suo veicolo" prima dell’avvenuta installazione.

La versione dell’ex maresciallo sulle mancate trascrizioni

All’ex maresciallo era stato affidato anche il compito di ascoltare e trascrivere alcune conversazioni legate al caso di Garlasco. Gli è stata contestata la mancanza di alcune frasi, che non sarebbero state riportate nei verbali.

"L’audio nella macchina di Sempio non era sempre così limpido, era veramente difficile capire", ha spiegato Spoto, aggiungendo: "Se una frase non è completamente comprensibile, per me non va riportata".

Tra le trascrizioni figura anche quella ormai nota in cui compare la frase: "dobbiamo pagare quei signori lì". Secondo l’ex maresciallo, però, la conversazione proseguiva con la madre di Andrea Sempio che chiedeva a chi dovessero dare del denaro, e con il padre dell’indagato che chiariva di dover pagare le parcelle degli avvocati.

"Mai preso soldi dai Sempio"

L’intervista esclusiva di Spoto a Quarto Grado si conclude con una domanda: è stato chiesto all’ex maresciallo se ha mai accettato denaro dai Sempio.

"Perché avrei dovuto? Io faccio esclusivamente il mio lavoro, ho una coscienza cristallina", ha risposto Spoto.