Garlasco, l'ex perito di Stasi spiazza tutti a Quarta Repubblica sulla spazzatura: "Ci fu impedito"

A Quarta Repubblica parla il genetista Matteo Fabbri. Sui resti della spazzatura nella villetta di Galrasco, al centro dell’incidente probatorio, ci sono dubbi e accuse. L’esperto conferma che nel 2007 non fu loro permesso di analizzare il contenuto del sacchetto.

Fu impedita l’ispezione della spazzatura

Ai dubbi sul sacchetto della spazzatura di villetta Poggi risponde il genetista Matteo Fabbri, che al tempo del processo faceva parte del collegio degli esperti nominati dalla difesa di Stasi. Relativamente all’esame del contenuto della pattumiera, dice, cercarono di fare una prima ispezione nel lontano 2007, ovvero “quando ci venne data la prima possibilità di accedere alla casa dopo circa 30 giorni dall’omicidio della povera Chiara”.

“Tentammo – spiega – ovviamente non eravamo soli, ma in compagnia di tutte le parti del processo, in uno spirito che si credeva di collaborazione. Tentammo di ispezionare il contenuto di questa pattumiera, azione che ci venne fortemente bloccata e impedita”.

Il conduttore chiede perché fu impedito, cioè quale fu la motivazione in un momento in cui si cercava di tutto. “Riuscimmo semplicemente a fare una piccola fotografia di questo contenuto. Dove, a ricordo, comparivano i Fruttoli e questo Estathé”. Ma sul motivo, “sinceramente non ho la motivazione ancora oggi”.

L’importanza del sacchetto

Per Fabbri, e non solo, sicuramente era un reperto centrale e che poteva interessare tutte le parti, non solo la difesa ma in particolare gli inquirenti che si stavano occupando del caso.

Aggiunge che “era un reperto, una zona, una sede molto importante anche per capire, rispetto al contenuto, se fosse congruo e coerente con le persone che in quei giorni frequentavano l’abitazione”. Fabbri precisa che il contenuto era di natura organica e quindi anche i resti di quel cestino saranno andati incontro a putrefazione. Dopo 18 anni, quindi, si augura che dia dei risultati, ma è un lavoro difficile.

Fabbri ha poi alimentato la pista dei due serial killer, sostenuta anche dalla difesa di Stasi. Per il genetista infatti l’azione del trasporto del corpo della vittima richiedeva almeno l’operato di due persone. Interrogato sull’impronta n.5, ha spiegato che per lui si tratta di un’impronta di mano. Si tratterebbe di una mano piccola, forse quindi femminile, ma non si esclude che possa essere maschile.

Cosa c’era sulla spazzatura?

A distanza di 18 anni i resti della spazzatura recuperati dalla villetta Poggi a Garlasco tornano al centro dell’indagine. Sarebbero state scoperte otto impronte parziali durante l’incidente probatorio: sei tracce dattiloscopiche sul sacchetto dei cereali consumati da Chiara e altre due sul sacchetto della spazzatura. Nessuna impronta sul sacchetto di biscotti o sulla confezione di Estathé.

Da quello che si apprende, le otto tracce sul sacchetto dei cereali e le tracce sulla spazzatura hanno i requisiti minimi per un confronto e saranno messe a confronto proprio con quelle di Chiara Poggi, Alberto Stasi e del nuovo indagato Andrea Sempio.