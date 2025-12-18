Garlasco, l’ex perito di Stasi sulla cavigliera di Chiara: “Avrebbe potuto avere un contatto” con l’assassino

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A Mattino Cinque il genetista Matteo Fabbri ha spiegato che il dna dell’impronta 33 del caso Garlasco e quello rilevato nella cavigliera di Chiara Poggi sarebbero entrambi ancora disponibili, ma si tratta di dna "inibito". Secondo l’ex perito di Stasi, future tecniche potrebbero analizzarlo. L’attenzione si concentra poi sulla cavigliera della vittima: "Avrebbe potuto avere un contatto" con l’assassino.

Caso Garlasco, il genetista Fabbri sul dna dell’impronta 33

Si torna a parlare del delitto di Garlasco negli studi di Mattino Cinque il 18 dicembre, giorno dell’incidente probatorio.

Federica Panicucci ha ospitato in studio il genetista Matteo Fabbri per cercare di chiarire gli ennesimi dubbi sull’impronta 33 e sui gioielli di Chiara Poggi, in particolare sulla cavigliera.

L’ex perito di Alberto Stasi ha chiarito che il "dna estratto risultava sporco". Oltre al dna stesso, infatti, sono stati recuperati "materiali di disturbo".

"Risultava inibito, è stato quindi sottoposto a ripulitura", ha spiegato Fabbri, precisando però che successivamente il dna non sarebbe più stato utilizzato.

Secondo il genetista, comunque, il dna ricavato dall’impronta 33 sarebbe ancora disponibile e potrebbe essere utilizzato per accertamenti ulteriori.

La richiesta dei periti Fabbri e Avato

"Devo precisare: è inibito e non sappiamo se ve ne sia tanto o poco" ha ulteriormente chiarito Matteo Fabbri a Mattino Cinque. Il genetista ricorda infatti che, almeno fino al 2014, non sarebbero stati emanati decreti di distruzione. Le prove dovrebbero dunque essere ancora disponibili.

Il genetista ha però chiarito ai microfoni di Federica Panicucci che, nei verbali compilati in qualità di consulenti di parte nel delitto di Garlasco, sia lui che il Professor Avato avevano chiesto di preservare parte dell’intonaco e "quella soluzione di dna (…) a futura memoria".

Pur trattandosi di dna inibito, infatti, non è possibile escludere che le tecniche future possano negli anni permettere di ottenere risultati su quel campione.

La cavigliera "avrebbe potuto avere un contatto" con l’assassino

"Questi accertamenti non erano una gara tra consulenti e non possono essere una gara tra le parti", ha chiarito il dottor Fabbri, "ma devono essere espletati per l’interesse unico di tutti che è l’accertamento della verità".

La discussione si è poi concentrata sulla cavigliera indossata da Chiara Poggi, elemento che avrebbe potuto rivelarsi fondamentale dato che, secondo i RIS di Parma, la vittima di Garlasco è stata trascinata.

"Quanto meno in ipotesi (…) questa cavigliera potenzialmente avrebbe potuto avere un contatto con questa persona o queste persone", è il parere del genetista, che dunque non esclude che il dna estratto dal gioiello possa appartenere all’assassino (o agli assassini).

I gioielli mai analizzati

L’oggetto principale dell’incidente probatorio sul caso Garlasco è la perizia della genetista Denise Albani, un documento di 90 pagine dedicato all’analisi del dna tratto dalle unghie della vittima.

Di recente, tuttavia, l’attenzione si è spostata anche sui gioielli di Chiara Poggi, molti dei quali conservati, ma mai analizzati: una catenina con un dente di squalo, alcuni braccialetti, un orologio e l’ormai famosa cavigliera.