Garlasco, l'ex pm Mario Venditti "amareggiato" sentito come testimone: "Mi sarei risparmiato sofferenze"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è stato sentito come testimone per oltre tre ore sui soldi che il padre di Andrea Sempio avrebbe versato nel 2017, sullo sfondo del caso Garlasco. “Ho risposto a tutte le domande”, ha detto, lamentando che il chiarimento poteva arrivare 14 mesi fa.

Garlasco, Mario Venditti ascoltato a Pavia

Più di tre ore di audizione, nessuna domanda rimasta senza risposta e un’amarezza che si trascina da tempo. Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, è tornato mercoledì 11 novembre nel palazzo di giustizia dove per anni ha coordinato le indagini. Questa volta, però, come testimone: il colloquio riguardava il filone sul denaro che Giuseppe Sempio avrebbe versato nel 2017 perché la posizione del figlio Andrea venisse archiviata nella prima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Gli atti sono arrivati ai pm pavesi da Brescia, la procura competente per i reati attribuiti ai magistrati del distretto di Milano. Lì Venditti era stato iscritto nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari nel settembre 2025. In casa Sempio era stato trovato un appunto con il suo nome accanto ad alcune cifre.

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A metà settembre di quest’anno il gip bresciano ha archiviato la sua posizione, su richiesta degli stessi inquirenti, che hanno poi trasmesso le carte a Pavia, mentre il padre di Andrea Sempio resta indagato. Il reato ipotizzato invece potrebbe cambiare e diventare induzione indebita a dare o promettere utilità.

Faccia a faccia con gl ex colleghi

A raccogliere la deposizione sono stati il procuratore aggiunto Stefano Civardi e la pm Giuliana Rizza. Venditti non aveva un difensore al fianco: il suo legale, l’avvocato Domenico Aiello, lo ha aspettato fuori. L’ex magistrato ha ripercorso la vicenda soffermandosi anche sui dettagli, ma il verbale è stato secretato.

“Sono stato sentito come testimone, di conseguenza non posso riferire che cosa ho detto e che cosa mi è stato chiesto” ha spiegato ai giornalisti all’uscita dal tribunale. “Il clima è stato abbastanza cordiale e civile. Ho risposto a tutte le domande che mi sono state poste”.

Il rammarico per i 14 mesi trascorsi

Nelle sue parole torna soprattutto il tempo perso. “Sono amareggiato, perché se questa decisione fosse stata assunta nel settembre del 2025 mi sarei risparmiato un sacco di sofferenze”. Poi ha proseguito: “L’unico rammarico è che questa cosa si poteva fare 14 mesi fa”.

Venditti ha sostenuto di capire le esigenze dell’indagine, a partire dalle perquisizioni che richiedono l’effetto sorpresa. Ha però sottolineato le conseguenze sull’intero sistema: “Un procuratore indagato per corruzione mette in dubbio tutto l’ordinamento giudiziario. E quindi va a scapito di tutti, perché a quel punto il cittadino che fiducia deve avere nella giustizia?”. Sulla stessa linea il suo avvocato Aiello, secondo cui un chiarimento tempestivo avrebbe evitato “tanta delegittimazione all’intera categoria dei magistrati e tanto dispiacere all’uomo”.

I presunti soldi movimentati dai Sempio

Venditti non ha risposto invece alla domanda se all’epoca qualcuno possa aver speso il suo nome per farsi consegnare soldi dalla famiglia Sempio. “Quello che ho dentro lo so soltanto io” si è limitato a dire. Più disteso il commento sul ritorno nel suo vecchio ufficio: “Diciamo che è stato un bell’effetto, quella stanza l’ho fatta io”.

Resta da chiarire dove siano finiti circa 45mila euro in contanti che, secondo le ricostruzioni di stampa, la famiglia Sempio avrebbe movimentato all’epoca della prima indagine. Sul fronte principale, il 3 novembre la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. La data dell’udienza preliminare non è ancora stata fissata.