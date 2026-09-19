Garlasco, l’ex pm Mario Venditti attacca dopo l’archiviazione e su Sempio dice: “Non mi faccia rispondere”

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è tornato a parlare del caso Garlasco dopo l’archiviazione disposta dal gip di Brescia sull’ipotesi di presunta corruzione legata alla famiglia Sempio. L’ex pm a Quarto Grado ha commentato la decisione e ha criticato il modo in cui sarebbero partite le indagini nei suoi confronti. "Inenarrabile" ha dichiarato in merito a quanto vissuto. Sull’innocenza di Andrea Sempio invece ha risposto: "Non mi faccia rispondere a questa domanda, ho risposto soltanto che c’è un responsabile, che è Stasi, condannato con sentenza passata in giudicato".

Garlasco, Mario Venditti commenta l’archiviazione sulla presunta corruzione

L’ex magistrato a Quarto Grado ha dichiarato che quanto vissuto negli ultimi mesi è stato "inenarrabile" e ha ringraziato gli ex colleghi di Brescia per aver letto e valutato gli atti, a suo dire, nella loro corretta misura.

L’archiviazione riguarda la mancanza di prove sull’ipotesi di corruzione contestata nell’ambito degli sviluppi collegati al delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Mario Venditti ha contestato l’avvio delle indagini: "All’inizio le indagini sono partite con grande leggerezza e con grande approssimazione. Quello che io contesto ai miei ex colleghi di Pavia, ad esempio, è che trovano il famoso appunto, per me è uno scarabocchio".

Poi ha proseguito: "Tu trovi questo documento a casa di una certa persona. La prima cosa che devi fare, senza mandare gli atti a Brescia, la prima cosa che devi fare" è sentirlo anche come testimone, perché "in quel momento non è indagato, è un testimone".

Cosa ha detto Mario Venditti sugli appunti di Sempio

Sempre nel corso della puntata del 18 settembre di Quarto Grado, Mario Venditti ha aggiunto: "Fatti spiegare che significa questo documento, che peraltro è equivoco perché ha mille spiegazioni. Fatti spiegare, fatti dare l’interpretazione autentica. ‘Hai scritto tu questo documento? E che cosa vuoi dire? Che cosa significa?’".

L’ex pm ha poi analizzato il vero problema che secondo lui ha caratterizzato questa indagine.

"Il problema di tutta questa vicenda è che si leggono e si ascoltano le cose come si vogliono ascoltare. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io ho detto una cosa molto precisa. Ho detto che io sono stato autore di due richieste di archiviazione, tutte e due accolte dal gip di Pavia. La prima riguardava la denuncia della madre di Stasi sulle indagini svolte da quell’agenzia investigativa privata, quell’indagine nella quale io e la mia collega Giulia Pezzino abbiamo redatto la richiesta di archiviazione, accolta dal gip Lambertucci. E questo avveniva nel marzo del 2017. Dopo due mesi, a maggio, arrivano i carabinieri di Milano, con una loro nota, con una loro relazione, in cui mi chiedono di riaprire le indagini su quegli stessi elementi che erano stati oggetto della prima richiesta di archiviazione e che io e la collega Pezzino avevamo rigettato. Io dico su questa seconda richiesta di riapertura delle indagini: me ne sono già occupato. Ho richiamato la richiesta di archiviazione che avevo fatto un mese, due mesi prima. Ho ribadito la richiesta di archiviazione per la seconda volta e il gip di Pavia, un altro gip ha accolto la cosa. Questa qui che ho deciso, diciamo, in 21 secondi è solo perché avevo già studiato le carte e già sapevo di che cosa si trattasse".

Cosa pensa su Andrea Sempio

Nel corso dell’intervista, a Mario Venditti è stato chiesto se crede nell’innocenza di Andrea Sempio.

L’ex procuratore ha risposto: "Non mi faccia rispondere a questa domanda. Ho risposto soltanto che c’è un responsabile, che è Stasi, condannato con sentenza passata in giudicato. Stasi è colpevole in base alla sentenza della Cassazione. Se la sentenza della Cassazione viene revisionata, allora si può parlare eventualmente della responsabilità di Sempio. Altrimenti, allo stato, Stasi rimane l’unico colpevole".