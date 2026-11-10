Garlasco, l'ex pm Mario Venditti sarà sentito come testimone nel caso corruzione contro la famiglia Sempio

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, dopo che la sua posizione è stata archiviata nell’inchiesta sulla presunta corruzione legata al caso Garlasco, tornerà davanti ai magistrati. Stavolta non da indagato, ma da testimone. Mercoledì 11 novembre sarà interrogato dai pubblici ministeri diretti dal procuratore Fabio Napoleone nell’ambito del nuovo filone di indagine, ereditato proprio dalla procura di Brescia, sulla presunta concussione tra la famiglia Sempio e alcuni militari dell’Arma della squadra di polizia giudiziaria che indagarono tra il 2016 e il 2017.

Garlasco, l’ex pm Mario Venditti chiamato a testimoniare sulla famiglia Sempio

Venditti, come riporta il Corriere della Sera, sarà chiamato a rispondere alle domande dei magistrati nel ruolo di testimone, che, si ricorda, ha come prerogativa che venga raccontata la verità, senza potersi appellare alla facoltà di non rispondere e all’assistenza del suo avvocato, Domenico Aiello.

I pm sono alla ricerca di informazioni riguardanti ciò che avvenne nella prima indagine su Sempio, archiviata in pochi mesi su richiesta dello stesso Venditti e della collega Giulia Pezzino. Secondo i magistrati della procura di Pavia, l’inchiesta, che vide protagonisti i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Guardia di finanza di Brescia e Pavia, fu caratterizzata da una “compravendita” con l’indagato e i suoi familiari. L’ipotesi è che tale scambio sia stato gestito attraverso i legali di Sempio e compiuto da alcuni dei carabinieri che lavoravano alle indagini.

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I dettagli della nuova inchiesta

Per l’accusa, l’inchiesta che venne fatta dieci anni fa sarebbe zeppa di omissioni e di mancate trascrizioni delle intercettazioni più delicate. E ancora, sarebbe stata rilevata la mancata esecuzione di normali atti di indagine, come l’acquisizione della copia forense del cellulare dell’indagato o la perquisizione della sua abitazione. Sempre gli inquirenti sostengono che anche alcune intercettazioni sono state condotte in maniera parziale e solo per il termine minimo di 15 giorni.

I magistrati che indagano oggi stanno anche mettendo molta attenzione sui documentati contatti telefonici, ritenuti anomali, tra alcuni investigatori, l’indagato e i suoi avvocati dell’epoca, prima dell’interrogatorio del febbraio 2017.

Il nodo del giro di soldi

Sotto la lente di ingrandimento, grazie ad alcuni approfondimenti patrimoniali, sono inoltre emersi movimenti di denaro contante da parte della famiglia Sempio. Per i magistrati, questo giro di soldi è incoerente con la semplice gestione delle spese di difesa. A tutto ciò, spiega ancora il Corriere della Sera, si aggiunge che i legali di Sempio avevano a disposizione carte ancora secretate e che in quel momento si trovavano nelle mani soltanto del procuratore Venditti, della procura generale di Milano e della corte d’appello di Brescia.