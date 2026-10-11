Garlasco, l'ex pm Rosa Muscio intercettata da Lo Stato delle Cose: cosa disse ad Alberto Stasi sui pedali

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Secondo un’anticipazione del Corriere della Sera, un’inviata de Lo Stato delle Cose è riuscita a raggiungere l’ex pm della Procura di Vigevano, Rosa Muscio, che nel 2007 era titolare della prima inchiesta sul delitto di Garlasco. In questi giorni è alta l’attenzione sulle ombre del lavoro del Ris sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, per questo la corrispondente chiede all’ex pm chi, in quel tempo, le parlò di tracce di sangue. Nel piccolo estratto diffuso in rete, tuttavia, Rosa Muscio non risponde alle domande dell’inviata.

Rosa Muscio a Lo Stato delle Cose

Il servizio integrale, ovviamente, andrà in onda lunedì 12 ottobre. Nel frattempo il Corriere della Sera è in grado di riportarne un estratto, nel quale vediamo un’inviata de Lo Stato delle Cose raggiungere Rosa Muscio, che nel 2007 era il pm della Procura di Vigevano, titolare della prima inchiesta sul delitto di Garlasco.

“Dottoressa, chi le ha detto che c’era il sangue?“, le chiede l’inviata. Il riferimento, ovviamente, è sul dettaglio dei pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi. Ricordiamo, a tal proposito, che secondo la Procura di Pavia ci sarebbe stata un’omissione di un documento da parte del Ris, sul quale si attestavano i risultati di due contro-analisi che davano esito negativo sulla presenza di Dna.

Alla corrispondente del format condotto da Massimo Giletti, tuttavia, Rosa Muscio non risponde. Ma la giornalista la incalza: “Lei è stata molto dura, con Alberto Stasi, parlando del sangue sui pedali”.

“Nella relazione si parlava solo di Dna”, insiste l’inviata, mentre l’ex pm della Procura di Vigevano si avvia a bordo di un treno.

L’interrogatorio ad Alberto Stasi del 24 settembre 2007

Il 24 settembre 2007 è uno dei giorni cruciali di tutta la vicenda legata al delitto di Garlasco. Quel giorno, infatti, Alberto Stasi fu arrestato e rimase in carcere per quattro giorni. Il Ris, infatti, aveva appena comunicato che sui pedali della bicicletta Umberto Dei erano state isolate tracce di Dna.

A portare Stasi all’arresto fu quanto emerso dall’interrogatorio di quel giorno, tenuto dall’allora 24enne di fronte ai pm Rosa Muscio e Claudio Michelucci. Muscio incalzò Stasi chiedendogli spiegazioni sul sangue presente sulla sua bicicletta. Quel sangue, in realtà, era “materiale altamente cellulato”, dunque non vi era certezza – in quel contesto temporale – che si trattasse di materiale ematico.

Stasi rispose ipotizzando di aver calpestato del sangue mestruale di Chiara Poggi. Rosa Muscio lo incalzò con più veemenza: “Ma ti rendi conto di quel che stai dicendo? Tu mi devi spiegare cosa ci faceva il sangue di lei su tutti e due i pedali della tua bicicletta!”, e aggiunse: “Senti, scusa un attimo, anch’io sono una donna, anch’io ho il ciclo mestruale, però non mi sembra che a casa mia ci possano essere delle tracce di sangue che possano essere pestate da mio marito”.

I pm di Pavia pronti a sentire Rosa Muscio per il delitto di Garlasco

Circa una settimana fa Milano Today ha comunicato che i pm di Pavia sarebbero pronti ad ascoltare Rosa Muscio, che oggi lavora come giudice minorile.

La Procura pavese vuole fare luce sulla valutazione psicologica su Alberto Stasi attribuita alla criminologa Alessandra Bramante, che oggi nega la paternità di quel documento.

Parla anche l’ex capitano Marino: “Voglio parlare”

In anteprima, La Stampa ha pubblicato un altro estratto di un servizio che vedremo a Lo Stato delle Cose. L’inviata ha raggiunto Alberto Marino, capitano del Ris nel 2007 che eseguì i test sui pedali di Alberto Stasi.

Marino non ha risposto alle domande dell’inviata, ma ha espresso la volontà di parlare in aula.