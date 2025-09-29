Garlasco, l'ex procuratore Mario Venditti indagato per corruzione pronto a fare ricorso al Riesame

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, è pronto a fare ricorso al tribunale del Riesame per ottenere l’annullamento del decreto di perquisizione a suo carico. Nei giorni scorsi Venditti è finito sotto accusa ed è stato sottoposto a perquisizione insieme ad alcuni membri della famiglia Sempio. Ha dichiarato di sentirsi offeso dopo aver servito lo Stato per 45 anni. Su di lui gravano dubbi di aver ricevuto denaro in contanti dalla famiglia Sempio.

Venditti pronto al ricorso

Dopo la perquisizione e le accuse, l’ex procuratore di Pavia aveva dichiarato di sentirsi particolarmente offeso. Secondo il legale Domenico Aiello, la perquisizione e il sequestro dei materiali ritenuti rilevanti mostrano un sistema che non funziona.

Venditti era arrivato a scrivere al ministro Carlo Nordio, chiedendo chiarimenti e lanciando critiche anche in merito alle decisioni prese nei confronti di Andrea Sempio, Ivana Sempio, Patrizio Sempio, Silvia Maria Sempio, Daniela Ferrari, Silvio Sapone e Giuseppe Spoto.

ANSA In foto l’ex procuratore di Pavia Venditti

Ora, dopo le lettere con cui ha espresso la propria indignazione, arriva la notizia che Venditti e il suo avvocato presenteranno ricorso al tribunale del Riesame per chiedere l’annullamento del decreto di perquisizione e sequestro a suo carico.

L’appunto misterioso

La perquisizione ha portato al ritrovamento di un elemento che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni. Programmi televisivi hanno dedicato puntate speciali a questo dettaglio, che potrebbe avere un peso nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

Si tratta di un foglietto scritto a mano, con poche parole ma di grande impatto: “Venditti gip archivia x 20-30 euro”.

Secondo alcune ricostruzioni, quel biglietto potrebbe riferirsi a un pagamento in contanti e in nero per l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Per l’accusa, sarebbe un indizio di corruzione a carico dell’ex procuratore.

I movimenti sospetti

A sostenere questa ipotesi ci sono anche le intercettazioni tra i genitori di Sempio, che discutevano in auto di spostamenti di denaro “verso nord”, parlando di cifre attorno ai 3.500 euro in più occasioni.

Durante quelle conversazioni, tra dubbi sulla legalità dei movimenti, è stato citato anche il nome di Mario Venditti. Il padre di Sempio, pur non nascondendo la scarsa simpatia per l’ex procuratore, avrebbe lasciato intendere che fosse comunque dalla loro parte, perché “aveva fatto le domande giuste dalla nostra parte”.

Si parla di cifre differenti: c’è chi ipotizza 43.000 euro, chi 35.000. L’avvocato Massimo Lovati ha invece dichiarato di aver ricevuto circa 5.000 euro per alcune pratiche, spiegando di non ricordare se il pagamento fosse avvenuto in contanti. Un’eventualità che, se confermata, porrebbe ulteriori dubbi di legittimità.

Tutto resta da verificare, ma le ipotesi sui movimenti di denaro e i collegamenti emersi restano al centro del caso.