Garlasco, l'ex ragazza di Andrea Sempio parla della relazione con lui: "Mi raccontò che era stato indagato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nessun comportamento violento, nessun riferimento a Chiara Poggi né insoliti soliloqui, nonostante le intercettazioni registrate e quei post su un forum e quegli appunti personali: lo riferisce l’ex ragazza di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in un momento storico in cui l’occhio di bue dei media è puntato con più frequenza sulla personalità del 38enne.

Parla l’ex ragazza di Andrea Sempio

Storie Italiane ha raggiunto al telefono l’ex ragazza di Andrea Sempio per capire se durante la loro relazione l’indagato avesse manifestato comportamenti anomali. La donna risponde di no, e nega che l’indagato avesse una qualche ossessione nei confronti di persone che non corrispondevano le sue attenzioni.

La loro storia si interruppe perché lei avrebbe voluto un legame più definito, mentre Sempio non sarebbe stato dello stesso avviso. “Ci siamo lasciati semplicemente perché le nostre strade erano diverse”, riferisce al telefono dell’inviata.

L’ex ragazza non si aspettava “che sarebbe successa una cosa del genere”. Mentre stavano insieme non si accorse che Sempio parlava da solo in macchina. “Non penso di essere l’unica persona con la quale sia stato”, dice all’inviata.

A proposito delle “cose violente” che Sempio scriveva sui suoi diari, la donna nega di aver mai subito atteggiamenti violenti da parte dell’ex ragazzo.

Nessun riferimento a Chiara Poggi e al forum

Ancora, nella stessa intervista l’ex ragazza di Sempio racconta che Andrea non le avrebbe mai parlato di Chiara Poggi durante la loro relazione, “né di altri traumi”. Il momento di rottura della loro storia “è stato molto tranquillo, onestamente”.

L’ex ragazza, inoltre, riferisce di non aver mai saputo del forum Italian Seduction passato al setaccio per settimane dai media, né di aver avvertito nell’indagato ossessioni per la pornografia. “Ci scambiavamo dei video, la ritenevo una cosa normale, onestamente”.

L’omicidio di Garlasco

Infine, la donna riferisce che Sempio le parlò delle indagini a suo carico, ma che lo fece “molto largamente”, dicendole le stesse cose riportate dai media. La loro relazione durò tre anni, durante i quali non approfondirono più di tanto la loro conoscenza “e proprio per questo le strade si sono separate”.

L’ex ragazza non conobbe mai i genitori di Sempio né i suoi amici. Una volta appresa la notizia delle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi “ho capito che non volevo avere a che fare con questa questione“.