Garlasco, l'impronta 33 attribuita a Sempio per 15 minuzie scatena Gallo: "Gli consiglio di andare in Procura"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Continua a tenere banco l’attendibilità delle 15 minuzie dell’impronta 33, l’orma della mano che l’assassino di Chiara Poggi ha lasciato sul muro delle scale della villetta di Garlasco. Ospite in Tv a Mattino Cinque, l’avvocato cassazionista Fabrizio Gallo è tornato a sottolineare le divergenze sulla traccia, attribuita dalla procura di Pavia ad Andrea Sempio, tra i pm e la difesa dell’indagato.

Il dibattito sulle minuzie

Nel suo intervento al programma di Federica Panicucci su Canale 5, Gallo ha messo in evidenza gli elementi oggettivi portati dalla procura sull’impronta 33, la cui rilevanza e relazione con Sempio è stata invece nuovamente messa in discussione dall’ultima perizia consegnata dai consulenti della difesa, Marina Baldi, Armando Palmegiani e Katia Sartori, dopo la seconda chiusura delle indagini.

L’avvocato ha ricordato che secondo quanto stabilito dalla Cassazione, 15 minuzie, i punti su cui secondo i pm ci sarebbe una corrispondenza con il palmo della mano dell’indagato, sono sufficienti per attribuire "la compatibilità con quella impronta".

L’invito di Fabrizio Gallo ad Andrea Sempio

Come sostenuto dall’avvocato Gallo "se è di Sempio, io gli consiglierei, come ho detto tanto tempo fa, di andare a parlare con la procura" ha aggiunto l’esperto cassazionista, sottolineando che "le divergenze si colmano quando uno dei due le ancora ad elementi oggettivi del processo".

Il tema delle minuzie è stato approfondito in studio dalla conduttrice, che ha sostenuto come sull’attribuzione delle impronte nelle indagini su Garlasco ci sia il rischio di adottare due pesi e due misure.

Federica Panicucci ha infatti ricordato come fossero bastati 13 dettagli dattiloscopici per attribuire ad Alberto Stasi l’orma lasciata sul dispenser del bagno di via Pascoli, 12 minuzie per attribuire l’impronta sul sacchetto dei cereali a Chiara Poggi.

L’intercettazione di Sempio

Durante la puntata è stata poi mandata in onda un’intercettazione di Andrea Sempio che, parlando con un’amica, ribadisce quanto sostenuto dalla difesa, cioè che quell’impronta sul muro sopra il terzo gradino della scala dello scantinato di casa Poggi potrebbe averla lasciata in qualsiasi momento.

"Se tu vai giù nella cantina, e noi si è andati giù un paio di volte" ha spiegato il 38enne al telefono "metti la mano sulla parete, difatti hanno trovato la mia, quella del Marco, quella dei carabinieri che hanno fatto i sopralluoghi…"-