Garlasco, l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio e l'ipotesi sulla mano bagnata: "Faceva senso"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Faceva senso” quell’impronta di una mano sul muro delle scale di casa Poggi. Così uno degli investigatori che lavorarono al delitto di Garlasco nel 2007 descrive l’ormai nota impronta 33. L’impronta del palmo di una mano destra che gli inquirenti attribuiscono ad Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli specialisti del Ris, a differenza delle altre l’impronta 33 sembrava lasciata da una mano bagnata.

Garlasco e l’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio

Secondo l’accusa l’impronta 33 è la firma dell’assassino del delitto di Garlasco, lasciata nell’atto di sporgersi dall’alto per guardare quanto fatto.

L’impronta di una mano destra rimasta sul muro delle scale che portano alla cantina della villetta di via Pascoli, dove venne trovato il corpo martoriato di Chiara Poggi.

ANSA

Una traccia che la procura di Pavia attribuisce alla mano di Andrea Sempio, accusato del delitto a 19 anni di distanza dai fatti.

Secondo gli inquirenti l’impronta 33 è centrale nella nuova inchiesta su Garlasco, e per ricostruirne la storia sono stati sentiti anche i carabinieri del Ris di Parma che parteciparono alle prime indagini nel 2007.

Il ricordo dei primi carabinieri

Ricordi messi a verbale, contenuti nell’informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano relativa alle indagini su Sempio e riportati dal Corriere della Sera.

“Si vedeva che era una mano destra e faceva senso“, dice l’allora comandante della sezione impronte del Ris di Parma, Aldo Mattei.

Le ipotesi sulla mano bagnata

“A differenza delle altre la 33 sembrava lasciata da una mano bagnata“, ricorda Mattei. Con un palmo asciutto “quell’impronta non esce”.

L’impronta aveva “un colore acceso”, ricordano i militari, una reazione che può essere data da “numerosi elementi che contengono aminoacidi come sudore, bianco d’uovo, sangue, sangue lavato”.

Nel 2007 gli specialisti del Ris ipotizzarono un appoggio dell’assassino lungo la parete delle scale, “strette, tortuose e senza un corrimano”.

“Sulla base della dinamica ipotizzata, l’assassino si sarebbe dovuto appoggiare alle pareti, verosimilmente in prossimità del corpo gettato e forse un po’ più in alto, anche per l’ingombro del corpo della vittima”, afferma un altro militare che esaminò la scena.

Stesse conclusioni a cui sono arrivati i Ris di Cagliari e i consulenti della procura di Pavia nella nuova inchiesta.

La dinamica ricostruita dall’accusa

L’impronta 33 viene collegata dagli inquirenti alle altre tracce presenti, in particolare a una goccia di sangue vicina e alla strisciata di una mano sinistra insanguinata sul muro.

E alla traccia “N1”, il tacco di una suola a tasselli sul bordo del “gradino zero”, emersa soltanto con le nuove indagini.

Da questi elementi gli inquirenti avrebbero ricostruito i movimenti dell’assassino, in una ricostruzione in parte diversa da quella fissata nella sentenza di condanna di Alberto Stasi.

Il killer avrebbe inferto gli ultimi colpi fatali a Chiara Poggi in fondo alle scale, sarebbe risalito e una volta in cima si sarebbe sporto dall’alto per guardare in basso.

L’impronta 33 e la traccia N1 sarebbero state lasciate proprio con quest’ultimo movimento.

Le due impronte, sottolineano gli investigatori, sono “perfettamente compatibili” con le misurazioni antropometriche effettuate su Sempio.