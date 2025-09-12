Garlasco, l'impronta 33 "è quella dell'assassino" secondo il genetista consulente di Alberto Stasi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’impronta 33 è “quella dell’assassino”. È quanto sostiene Pasquale Linarello, consulente di parte della difesa di Alberto Stasi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, aperta con le indagini a carico di Andrea Sempio. Tale traccia, ricordiamo, è quella rinvenuta sul muro poco del disimpegno che conduce dal piano terra alla cantina del villino di via Pascoli 8, dove 18 anni giaceva il corpo di Chiara Poggi. Secondo Linarello si tratterebbe di una traccia di sangue in quanto ha reagito alla ninidrina, che “reagisce alla parte organica”.

L’impronta 33 “è dell’assassino”

Intervistato durante la puntata di giovedì 11 settembre per Ore 14 il genetista Pasquale Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi, sostiene che l’impronta 33 presente sul muro del disimpegno che collega la zona giorno alla cantina di via Pascoli 8, a Garlasco, sia una traccia di sangue.

Secondo Linarello si tratta “dell’unica traccia su quel muro che dà anche una reazione, a differenza delle altre tracce, alla ninidrina”. La ninidrina “reagisce alla parte organica”, ma c’è di più.

Linarello fa notare che l’impronta è composta da due aree, una delle quali si presenta “molto più intensa, molto più violacea” più scura rispetto all’altra, che potrebbe riportare elementi in più rispetto alle altre impronte.

Ciò non significa, tuttavia, che “l’individuo che ha lasciato l’impronta abbia le mani grondanti di sangue“, bensì che si sia “pulito le mani in modo frettoloso” e quindi abbia “lasciato l’impronta “gravando su una parte”, ovvero “quella che reagisce alla ninidrina” e che è risultata non leggibile in quanto “le creste del derma si spalmano sul muro” in una posizione che corrisponde alla posizione in piedi dell’assassino, e non al momento dell’aggressione in quanto, in quel punto del muro, non sono stati rilevati schizzi.

La replica del consulente dei Poggi

Dopo l’intervento di Linarello Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, ha definito il discorso del collega “privo di materialità analitica”, citando il primo consulente della difesa di Stasi Francesco Maria Avato.

Capra ricorda che i risultati delle analisi sulle tracce di sangue sono negativi “mentre lui dice ‘forse, potrebbe essere'”, e sottolinea che il collega Linarello lo fa 17 anni dopo quegli esami. Capra dissente, quindi, da ciò che afferma il nuovo consulente della difesa di Stasi.

Il delitto di Garlasco

Come noto, con la riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio la Procura di Pavia cerca di riavvolgere il nastro a quel 13 agosto 2007, quando in via Pascoli 8 a Garlasco (Pavia) fu uccisa Chiara Poggi.

Per l’omicidio nel 2015 è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato della vittima all’epoca dei fatti. La difesa di Stasi negli anni ha portato nuovi elementi che, alla fine, hanno portato ad aprire un fascicolo a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Sotto le unghie di Chiara, infatti, è stato isolato il suo Dna. La nuova inchiesta si muove principalmente, per ora, su una battaglia di perizie.