Garlasco, l'impronta a "V" potrebbe scagionare Alberto Stasi: lo studio indipendente di Mario Felici
Uno studio indipendente sulle impronte a "V" trovate in casa Poggi a Garlasco alimenta i dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi
C’è un elemento che potrebbe forse scagionare Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: alcune tracce di sangue con forme a “V” che sembrano richiamare l’impronta delle scarpe che l’allora fidanzato della vittima portava quel 13 agosto 2007. Secondo uno studio indipendente del grafico Mario Felici, questi segni sembrano coincidere con il disegno della suola della scarpa, alimentando l’ipotesi dello Stasi “scopritore” del delitto.
- Garlasco, l'impronta a "V" e le scarpe di Alberto Stasi
- Lo studio di Mario Felici
- Luciano Garofano contesta la tesi
Garlasco, l’impronta a “V” e le scarpe di Alberto Stasi
Nel corso della puntata di lunedì 3 agosto di Filorosso su Rai 3 si è parlato delle indagini sul caso del delitto di Garlasco e in particolare di uno studio indipendente realizzato dal docente di grafica Mario Felici.
Al centro dell’analisi le tracce di impronte a “V” trovate sul luogo del delitto che ricordano le suole delle scarpe Lacoste indossate da Alberto Stasi il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.
Segni, non chiari e sovrapposti ad altri, che sosterrebbero il racconto di Stasi sulla scoperta del corpo privo di vita della fidanzata. L’assenza di tracce da “scopritore” è stata uno degli elementi che portarono alla condanna.
All’epoca quelle tracce non furono oggetto di un’analisi comparativa approfondita, oggi impossibile.
Anche la nuova relazione del Ris di Cagliari è inconcludente, per via della scarsa qualità delle immagini. Ma evidenzia la “suggestiva” corrispondenza tra le tracce e le scarpe di Stasi.
Lo studio di Mario Felici
Su quelle impronte a “V” ha oggi condotto uno studio Mario Felici, docente di graphic design all’Accademia di Belle Arti di Perugia.
Basandosi sulle immagini e sulla documentazione del caso disponibile online, Felici ha analizzato quelle tracce di sangue, comparandole con le scarpe di Alberto Stasi.
Secondo Felici c’è una “perfetta coincidenza” tra quei segni e il disegno geometrico della suola delle scarpe Lacoste di Stasi.
Luciano Garofano contesta la tesi
L’ex comandante dei Ris Luciano Garofano smonta però questa tesi, ricordando in primis la relazione del Ris di Cagliari.
Ma anche se ci fossero una o due di queste presunte impronte, argomenta, è poco rilevante: dove sono le altre? Perché “le persone non volano”, dice.
Le tante impronte delle scarpe con la suola a pallini mostrano cosa significa passare per una scena del delitto. Garofano ricorda che anche i carabinieri che entrarono per primi in casa, pur stando attenti a con calpestare il sangue, lasciarono delle tracce evidenti.
Secondo Armando Palmegiani, consulente della difesa di Andrea Sempio, quei segni sarebbero invece riconducibili al movimento delle dita di Chiara Poggi, colpita e trascinata dal killer in quel punto.
Palmegiani poi sottolinea un altro aspetto: solitamente sono i bordi delle scarpe a raccogliere la maggior quantità di sangue. In questo caso le tracce evidenziate sarebbero quelle della parte centrale della suola, mentre mancano quelle esterne.