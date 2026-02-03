Garlasco, l'impronta sul pigiama di Chiara Poggi e gli errori dei carabinieri: forse la firma dell'assassino

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il delitto di Garlasco si sarebbe potuto risolvere nel giro di poche ore? Forse sì: dalle indagini è emerso come sul corpo di Chiara Poggi, e in particolare su una spalla coperta dal pigiama, l’assassino avrebbe lasciato la sua firma ovvero le impronte di quattro dita: indice, medio, anulare e mignolo. Segno che, probabilmente, avrebbe provato ad afferrare la ragazza per la schiena o che l’avrebbe spinta. Quelle impronte, però, vennero inquinate nel corso delle indagini e sono oggi inutilizzabili.

Garlasco, le impronte sul pigiama di Chiara Poggi

Le analisi delle impronte digitali, forse, dell’assassino sul corpo della vittima avrebbero permesso di chiudere le indagini in poco tempo, evitando che nascesse quel "caso Garlasco" che tiene banco da 18 anni.

Ma non è altresì possibile escludere che quelle impronte fossero della stessa Chiara che, magari, si strinse nelle proprie braccia come a volersi proteggere dopo il primo attacco. Non lo sapremo mai.

Invece, nel corso delle indagini, un carabiniere voltò il cadavere di Chiara Poggi che si trovava sulle scale. La spalla di Chiara venne così a contatto con le copiose macchie di sangue che si trovavano sulla scena del delitto, rendendo inutilizzabili le impronte digitali rimaste impresse sul pigiama.

Questo, fra i molti commessi, è l’errore più grave degli investigatori che accorsero nella villetta dei Poggi in via Giovanni Pascoli a Garlasco attorno alle 14:00 del 13 agosto 2007, subito dopo la telefonata di Alberto Stasi al numero d’emergenza.

Gli altri errori nel caso Garlasco

Gli errori degli investigatori nel caso Garlasco sono noti e documentati, ma vale la pena passarli nuovamente in rassegna. Ci ha pensato la trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro, che li ha riproposti nella puntata di lunedì 2 febbraio.

"Credo che abbiano ucciso una persona… non sono sicuro… forse è viva". Questa la telefonata di Alberto Stasi al 118.

Dopo pochi minuti, due carabinieri arrivarono a casa Poggi, trovandosi di fronte ad una grande pozza di sangue all’altezza delle scale, il portavaso rovesciato e poi ancora sangue vicino al telefono fisso, lungo il muro, lungo il corridoio e sulle scale della cantina. Chiara Poggi era sulle scale a testa in giù, faccia a terra.

I due carabinieri chiamarono i rinforzi. Poco dopo, nella villetta di Garlasco c’erano 25 persone. In molti non avevano calzari o guanti. La scena venne così contaminata dalle tracce degli investigatori, tanto che i RIS, per mappare le impronte, dovettero farsi consegnare le scarpe da tutti i presenti. Un carabiniere sbagliò e consegnò un paio di scarpe diverse.

Nessuno in sede di autopsia prese le impronte digitali di Chiara Poggi. Due giorni dopo i funerali, la salma venne per questo riesumata.

E non venne preso neanche il peso del corpo, un dato utile per stabilire l’orario della morte, ancora oggi controverso. Per non parlare del pasticcio con le unghie di Chiara: raccolte e poi mischiate. Una provetta, poi, è sparita.

Secondo alcuni racconti non verbalizzati, riporta la trasmissione, un carabiniere sarebbe scivolato su una pozza di sangue, un altro avrebbe usato il bagno di casa Poggi e un terzo avrebbe spostato il divano.

Alcuni reperti, questo è stato accertato, non vennero esaminati, come il posacenere sopra un mobile della cucina con cenere di sigaretta dentro: Chiara e Alberto non fumavano e i coniugi Poggi erano lontani da casa.

Il gatto lasciato libero nella casa dei Poggi

La spazzatura della sera in cui Chiara e Alberto rimasero soli, e della mattina successiva, venne sequestrata 8 mesi dopo l’omicidio e analizzata solo oggi con la nuova indagine. Uno dei gatti di casa Poggi rimase chiuso in casa per giorni, contaminando ulteriormente la scena del crimine.