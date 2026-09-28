Garlasco, l'incubo di Sempio dall'archiviazione del 2017 al possibile processo: cos'è cambiato in 9 anni

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Per l’opinione pubblica e le persone direttamente coinvolte, le prime indagini a carico di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco furono un colpo di scena. Dopo la condanna di Alberto Stasi, confermata dalla Cassazione solamente l’anno prima, di colpo la Procura di Pavia aveva un altro nome. Per il Corriere della Sera era “il ragazzo del Dna su Chiara”: l’amico di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, era diventato oggetto di un esposto di Elisabetta Ligabò (madre di Stasi) e del lavoro dei legali dello studio Giarda, rappresentanti la famiglia del condannato. Dopo l’archiviazione avvenuta nel 2017, tuttavia, nel 2025 l’inchiesta fu riaperta: contro Sempio non c’era soltanto il Dna, ma anche le telefonate sospette e quello scontrino consegnato l’anno successivo al delitto ai carabinieri di Vigevano.

Le indagini del 2016

Il 23 dicembre 2016 Ansa riportava che la Procura Generale di Milano aveva ricevuto gli atti depositati dallo studio Giarda, che allora rappresentava Alberto Stasi, e li aveva trasmessi alla Procura della Repubblica di Pavia. Nel frattempo i pm pavesini avevano ricevuto anche l’esposto firmato da Elisabetta Ligabò, la madre di Stasi.

A riaprire i fascicoli sul delitto di Garlasco era stato il Dna rinvenuto nel 2014 sotto le unghie di Chiara Poggi, ma a insospettire i pm erano state le versioni fornite da Sempio in due occasioni: la prima subito dopo il delitto, la seconda un anno dopo.

ANSA

Secondo gli inquirenti, Sempio non avrebbe avuto un alibi dimostrabile per la mattina del 13 agosto 2007. Per arrivare a questa riapertura delle indagini, lo studio Giarda si era avvalso del lavoro di una società di investigazioni privata, la SKP. Quest’ultima aveva prelevato il Dna di Sempio da una tazzina di caffè e un cucchiaino.

Nel 2025 la Procura di Pavia ha chiesto il sequestro della società.

L’archiviazione e le nuove indagini del 2025

Come ormai noto, nel 2017 le indagini a carico di Andrea Sempio furono archiviate: il 23 marzo il gip Fabio Lambertucci accolse la richiesta di archiviazione presentata dall’allora procuratore di Pavia Mario Venditti e dalla pm Giulia Pezzino, e tutto sembrò essere messo a tacere.

Ma un nuovo fascicolo è stato riaperto nel 2025, quando il nome di Andrea Sempio è stato di nuovo iscritto nel registro degli indagati: a insospettire gli inquirenti, questa volta, sono state le telefonate effettuate dal 39enne e quello scontrino consegnato nel 2008 ai carabinieri di Vigevano, un documento che, tuttavia, non dimostrava gli spostamenti di Sempio la mattina del 13 agosto 2007. Nel corso delle indagini, inoltre, sono state rese pubbliche alcune intercettazioni che immortalavano l’indagato intento a commentare il delitto, con frasi che hanno rafforzato i sospetti dell’accusa sul suo ruolo nel delitto.

I nuovi elementi sul delitto di Garlasco

Nel reame delle perizie e delle consulenze depositate in 19 anni sul delitto di Garlasco, il 28 settembre 2026, giorno della chiusura ufficiale delle indagini a carico di Sempio, sono emersi nuovi elementi.

Alle 21 prove indicate dalla Procura contro l’indagato, si uniscono i nuovi risultati sull’impronta 33: nel contesto delle prime indagini era stata esclusa la presenza di sangue, ma nel primo pomeriggio della giornata è emerso che probabilmente su quell’impronta erano presenti tracce ematiche.

In più, sono emerse incongruenze sugli esami del Dna condotti sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi: nuovi accertamenti avrebbero escluso la presenza del Dna di Chiara Poggi.