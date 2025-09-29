Garlasco, l'intercettazione dei genitori di Andrea Sempio sull'assegno e l'ex procuratore Mario Venditti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono state divulgate le intercettazioni dei genitori di Andrea Sempio. Il momento è quello dell’archiviazione, tornata nella cronaca quotidiana per via dell’accusa di corruzione contro Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia. Nelle intercettazioni Giuseppe e la moglie discutono di spostare cifre di denaro in contanti. All’interno del discorso viene nominato proprio Mario Venditti. Per i commentatori il collegamento appare evidente.

Intercettazioni in auto

I genitori di Andrea Sempio sono stati intercettati nel 2017 mentre discutevano di come spostare diverse cifre di denaro, da 3.500 euro fino a importi maggiori. Le intercettazioni riemergono in seguito alle perquisizioni avvenute tre giorni fa, dalle quali emergerebbero dati su possibili pagamenti in nero che hanno portato all’ipotesi di corruzione di Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia.

Al centro c’è il famoso foglietto sul quale è presente la scritta “Venditti gip X 20-30 euro” che, secondo diverse interpretazioni, farebbe riferimento a una cifra da pagare in nero all’allora procuratore per facilitare l’archiviazione del figlio Andrea.

Durante la conversazione in auto tra i due emergono anche i nomi di parenti che potrebbero prestare somme elevate e viene citato lo stesso Andrea, che avrebbe potuto ricevere dal padre un importo simile come forma di regalo. Questo, però, lo avrebbe esposto a possibili controlli, vista la cifra di cui si parla, circa 5.000 euro in due assegni.

Di quanti soldi parlano i coniugi Sempio

Dall’intercettazione si sente Giuseppe Sempio parlare di assegni, ma è Daniela Ferrari a fargli notare come la banca potrebbe non concedere contanti. Poi cita Silvia, membro della famiglia che “ha sempre fatto girare più soldi”. Giuseppe insiste invece sulla possibilità di fare due assegni da 3-4.000 euro: “No, non hai capito. Faccio due assegni, uno da 3.500 euro lo do al signore e lo va a cambiare. Poi il mese dopo gli faccio un assegno di 3.500 euro che lo va a cambiare. O lo faccio a Patrizio, per esempio”. Ferrari allora commenta che pensava volesse portarli tutti insieme “su”, cioè a nord.

A un certo punto Giuseppe cita la cifra di 40.000 euro: “Dammi il tempo di fare le cose… 40.000 euro…”. Prosegue dicendo che una cosa è continuare a dargli “la stessa roba”, un’altra è consegnare assegni. “Quello è il discorso. Magari sto mese vado a ritirare 3.000 euro e glieli do”. Ferrari allora suggerisce che sarebbe meglio ritirare una cifra più grande e fare un assegno ad Andrea, cosicché lui possa depositarli e poi ritirarli.

ANSA Perquisizioni inerenti al caso Garlasco

Giuseppe non appare d’accordo perché, secondo lui, in quel modo sarebbe il figlio a dover garantire la tracciabilità. La moglie risponde: “Fa niente, non c’entra niente. Dice che sono soldi che mi ha dato mio padre e basta. O se no lo dici, in contanti non riesco a ritirarli, prendetevi l’assegno”. Giuseppe resta dubbioso, ma Ferrari gli ricorda che per cifre superiori ai 3.000 euro è obbligatorio ricorrere all’assegno.

La citazione a Venditti

L’intercettazione prosegue con un riferimento a Mario Venditti. Giuseppe, di punto in bianco, dice: “Non mi piaceva sto Venditti”. Daniela gli risponde che “dicono sia un antimafia di quelli bravi”.

Giuseppe non sembra del tutto convinto, critica il fatto che siano passati anni senza smuovere troppo le acque. Poi però aggiunge: “Però si è fatto le domande dalla parte nostra…”.