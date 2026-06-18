Garlasco, l'interrogatorio di Andrea Sempio e la "facoltà di non rispondere": la versione di Cataliotti

La trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4 ha mostrato spezzoni dell’interrogatorio di Andrea Sempio di fronte al procuratore aggiunto Stefano Civardi, avvenuto nel 2025. Il pm del nuovo filone del caso Garlasco elencava gli indizi che la Procura addebita a Sempio. Il diretto interessato, alla fine, ha risposto seccamente: “Desidero avvalermi della facoltà di non rispondere”.

L’interrogatorio di Andrea Sempio

Con voce pacata, ma sicura, il pm Civardi ha iniziato a enumerato i vari indizi che nella ricostruzione della Procura legherebbero Sempio all’omicidio di Chiara Poggi.

Ovvero, l’impronta 33 e lo scontrino del parcheggio di Vigevano “utilizzato da lei ma più probabilmente dalla sua mamma”, come “rappresentato da un’intercettazione di una conversazione” fra i genitori di Sempio.

“Giuseppe Sempio – ha commentato il pm – diceva alla moglie una cosa che potrebbe finalmente fugare i dubbi residuali sulla provenienza dello scontrino”, ovvero “perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu“.

Il pm ha poi citato “l’interesse di Sempio verso Chiara Poggi” che “emerge”, per la Procura, “chiaramente da una conversazione captata” a bordo della Fiat Panda dell’indagato.

Civardi ha poi chiesto conto delle “tre chiamate” fatte da Sempio a casa Poggi, ed anche del soliloquio in cui l’uomo ha commentato fra sé dicendo “non ci voglio parlare con te”, imitando “una voce femminile”. E così via.

Omicidio di Chiara Poggi, le ipotesi della Procura

“Per noi questa conversazione spiega un po’ di cose”, ha commentato il pm. “Spiega che lei aveva chiamato l’utenza fissa di casa Poggi, non perché abbia sbagliato, ma perché cercava la vittima, la voleva incontrare. Spiega che aveva un interesse non corrisposto per la vittima. Spiega che aveva la disponibilità di un video intimo ritraente la vittima. E spiega che era risentito e lo è tuttora, siamo nel 2025. Dice bella stronza, espressione un po’ curiosa per uno che non c’ha nulla a che vedere”.

Poi l’ipotesi accusatoria: “Tutti gli elementi raccolti per noi convergono in un unico innesco: il rifiuto di un approccio sessuale maturato dalla visione di questi video. Da quel rifiuto inaspettato nasce una reazione esplosiva che si accende quando la vittima la scaccia, tenta di sottrarsi e quindi si passa allo scontro fisico“.

E infine la domanda fatidica: “Le chiediamo se intende rendere l’interrogatorio confrontandosi con questi elementi”.

Questa la risposta di Andrea Sempio: “Desidero avvalermi della facoltà di non rispondere“.

La strategia della difesa di Andrea Sempio

Interrogato dal conduttore Gianluigi Nuzzi, l’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato che la strategia del silenzio di Andrea Sempio è stata una scelta precisa.

Di fronte a complessi atti tecnici della Procura, ha argomentato il legale, non bastano solo smentite verbali. La difesa ha così deciso di contrapporre consulenze di parte al fine di confutare le tesi dell’accusa e dimostrare l’inattendibilità dei colloqui captati, che Cataliotti ha definito semplici “vaniloqui” e non confessioni di colpevolezza.