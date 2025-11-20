Garlasco, l'intervista di Sempio a Porta a Porta da Vespa sull'impronta 33 e il dna sotto le unghie di Chiara

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Andrea Sempio, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta nella puntata di mercoledì 19 novembre, ha risposto a una serie di domande sul delitto di Garlasco, sul suo rapporto con i nomi coinvolti e sul suo stato d’animo. Si dice in paranoia per le intercettazioni e ha affermato che, secondo lui, quello di Chiara Poggi è un omicidio passionale. Nell’intervista ha spiegato la sua versione sull’ormai famoso scontrino, sulle chiamate a casa della vittima, sul dna trovato sotto le unghie della ragazza e sull’impronta 33.

Sempio a Porta a Porta: “Non ho più una vita”

Nella prima parte dell’intervista, nei “Cinque minuti” con Bruno Vespa, Andrea Sempio ha dichiarato di non avere più una vita e che dalla ripresa delle indagini è chiuso in cameretta, come se fosse agli arresti domiciliari.

“Davanti a casa mia c’è lo stazionamento dei giornalisti – spiega – non posso girare per strada, non posso fare un giro per Pavia, andare al supermercato. Ci sono persone che vogliono una foto, che mi filmano o che mi chiamano per nome”.

ANSA Le immagini delle perquisizioni

Sugli amici, Sempio spiega che con quelli storici, coinvolti nella vicenda, i rapporti sono congelati per evitare possibili insinuazioni. Mentre con chi ha conosciuto dopo il caso racconta che è difficile avere un rapporto e vedersi.

Vivere nella paranoia

L’intervista prosegue sul tema dei rapporti umani e Andrea Sempio introduce la parola “paranoia”. Secondo lui è difficile parlare o muoversi normalmente quando si ha il timore di essere ascoltati o visti. Non tanto per il contenuto delle parole o il significato di uno spostamento in auto, ma per ciò che non viene detto.

E fa un esempio: “Se dico in auto ai miei genitori ‘poi te lo racconto’, penso ‘non è che credono sia qualcosa di losco?’. C’è paranoia”. Sempio vive quindi soppesando ogni parola, con la paura di essere frainteso per ogni cosa che dice o che in futuro possa essere male interpretata.

Il rapporto con Chiara Poggi e l’uso del pc

Vespa gli domanda dei suoi rapporti con i protagonisti della vicenda. Facciamo un piccolo recap: Andrea Sempio è amico di Marco Poggi, conosceva Chiara, ma non ha mai conosciuto Alberto Stasi. “Ai tempi, tra me e Chiara c’erano 7-8 anni di differenza, era laureata, lavorava… erano due mondi diversi – spiega – non avevamo una vita che potesse portarci in contatto”.

A quel punto Sempio risponde alla domanda sui video pornografici nel pc di Chiara Poggi. “Le è mai capitato di averli visti?”, chiede Vespa. Sempio risponde di no e spiega: “Era materiale che stava sul computer, è vero che ho giocato al computer, ma non ho mai avuto accesso a questo. Ero sempre in compagnia di Marco”.

Il passaggio sull’impronta 33

La presenza assidua di Sempio in casa può giustificare l’impronta 33? Questa la domanda del conduttore di Porta a Porta, alla quale Sempio risponde di avere dubbi che sia la sua.

“L’abbiamo fatta controllare diverse volte. Ho dubbi che possa essere attribuita a me – inizia a dire – comunque anche fosse, non trattandosi di una traccia insanguinata, non sarebbe strano. Può essere”.

Aggiunge che la cantina non era un luogo che frequentassero lui e gli amici: “Ci saremo stati al massimo 3-4 volte, ma che quella sia la mia impronta… può essere”.

Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Sul tema del dna, Sempio dice di essere ancora in attesa dell’esito del famoso incidente probatorio. “Si continua a parlare di dna, ma non hanno un vero e proprio dna – e aggiunge – anche prendendo le famose consulenze contro Sempio […] non arrivano mai a dire con certezza che sia il dna di Sempio. Concordano tutte nel dire che c’è una qualche traccia parziale […] e alcuni punti potrebbero essere di Andrea Sempio, di familiari o di persone che condividono lo stesso prototipo non presente nel loro database”.

Anche le consulenze, quindi, non puntano mai davvero il dito contro di lui. Si domanda l’indagato: “Se fosse stata una traccia lasciata durante un’aggressione, non ci sarebbe una traccia netta?”.

Lo scontrino di Vigevano

I passaggi del viaggio a Vigevano sono i seguenti: Sempio decide di andare in libreria per acquistare un libro, ma la trova chiusa. Vespa gli domanda se il viaggio avesse solo quello come scopo e l’indagato risponde di sì, che era agosto, molti amici erano in vacanza e non c’era molto da fare. Sull’apertura della libreria spiega che nel 2007 non era così comune come oggi cercare gli orari online.

Ma perché ha conservato lo scontrino? “Per quello che era successo”, dice. E aggiunge: “Quella mattina mi trovavo a Vigevano, questo scontrino lo attesta, è successo questo evento… ovviamente lo abbiamo tenuto”.

Non è l’unico ad aver portato delle prove “strane”, dice, come movimenti bancari o timbri del lavoro. Vespa gli fa notare che a lui non sarebbe venuto in mente di tenere lo scontrino. “Ha pensato che sarebbe stato indagato?”, domanda. “Indagato no, ma di essere consultato sì. Perché nel 2007 il giro di amici è stato subito sentito”.

Le telefonate a casa Poggi

Il conduttore passa poi alle telefonate. Tra il 7 e l’8 agosto, poco prima dell’omicidio, Sempio ha fatto tre chiamate a casa Poggi per capire se ci fosse Marco, facendo intendere di non sapere della sua partenza per le vacanze.

“Sapevo che era andato in vacanza, non sapevo quando sarebbe tornato. Avevo cercato di contattarlo, ma non ci ero riuscito”, dice. Spiega quindi di aver chiamato una volta per sbaglio, una seconda per chiedere se Marco fosse a casa e una terza per chiedere il giorno esatto del suo ritorno. Da quel momento non chiama più.

Sui media non è uscita un’informazione, dice: un’altra persona ha chiamato a casa Poggi, un amico del padre di Chiara. Stessa dinamica delle chiamate di Sempio.

Il rapporto con Massimo Lovati

L’interruzione del rapporto lavorativo con Massimo Lovati viene spiegata, ancora una volta, con i termini “divergenza sulla linea difensiva”. Sempio spiega che la loro voleva essere una linea più morbida, mentre Lovati era troppo aggressivo e aveva una strategia che non prevedeva un piano B.

“L’avvocato Lovati aveva un’idea aggressiva e difficoltà a rapportarsi con i consulenti. Diceva ‘posso farcela da solo’. Mentre noi avevamo una visione ad ampio spettro”, aggiunge sotto incalzare di Vespa.

Il “pizzino” trovato in casa

Sempio aveva già anticipato a Cinque minuti che quel biglietto con la scritta “20/30 euro” faceva riferimento al ritiro del fascicolo dell’archiviazione, ma che il padre aveva un altro foglio più preciso con le cifre pagate per la sua difesa.

Almeno 50 mila euro, dice, tutti sotto il nome di “Lovati” per intendere genericamente la squadra di avvocati e il costo del processo. “Avevo 3 avvocati, ma la parola finale ce la metteva Lovati – spiega – ‘Lovati’ era il nome generico per indicare le spese per gli avvocati”.

I soldi non venivano consegnati a Lovati, ma allo studio di Soldani. I circa 40 mila euro sono stati portati fisicamente nello studio: 16 mila a Lovati, 6 mila al consulente e il resto a Soldani e Grassi.