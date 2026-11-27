Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alle 7:37 del 9 febbraio 2017 Andrea Sempio, mentre saliva in auto, si lasciava andare all’ennesimo soliloquio in cui pronunciava frasi relative al delitto di Garlasco. Tra sé e sé diceva: "Si sono filmati perché hanno visto dei filmati porno", e poi: "Ha sempre un impegno". Secondo il perito Daniele Occhetti, il riferimento all'"impegno" potrebbe essere una prova del fatto che Sempio avrebbe visionato il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, in quanto la ragazza utilizzò quella frase in uno dei filmati registrati insieme al fidanzato, più precisamente il 1° maggio 2007, come già emerso.

L’intercettazione di Andrea Sempio del 2017

Nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda venerdì 27 novembre, è stato trasmesso l’audio di un’intercettazione dall’auto di Andrea Sempio del 9 febbraio 2017.

Alle 7:37 Sempio, entrando in auto, diceva: "Si sono filmati perché hanno visto dei filmati porno", per poi aggiungere: "Ha sempre un impegno".

Come noto dai vari estratti riportati sull’informativa dei carabinieri della Moscova, Sempio si è spesso lasciato andare a soliloqui in cui, tra sé e sé, parlava del delitto di Garlasco.

Ciò che disse il 9 febbraio 2017, tuttavia, racconterebbe qualcosa di più: il riferimento a qualcuno che "ha sempre un impegno" potrebbe suggerire un’effettiva visione di almeno uno dei filmati intimi registrati da Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Il parere di Daniele Occhetti

Daniele Occhetti, intervenuto con un videomessaggio inviato a Mattino Cinque, sostiene che Sempio non stia riferendo le parole testuali usate da Chiara Poggi in uno dei filmati, piuttosto "il risultato, una sintesi dedotta dal contenuto del filmato". In un filmato, infatti, Chiara riportava una serie di occasioni in cui Alberto Stasi era assente per "una serie di impegni", specifica Occhetti.

Il perito, quindi, è portato a sostenere che "quel filmato possa essere stato visionato e la citazione possa essere stata effettivamente pertinente, proprio perché era un contenuto non conosciuto". Quel contenuto "lo conoscevano in cinque, dal punto di vista delle sequenze e dei contenuti". Occhetti si è pronunciato altre volte, in effetti, sul significato di quel soliloquio dell’indagato.

Garlasco, quale potrebbe essere il filmato "citato" da Sempio

Nel corso di una puntata di FarWest andata in onda il 10 febbraio 2026, era stata mostrata la ricostruzione di un filmato registrato da Chiara Poggi e Alberto Stasi il 1° maggio 2007. Nel filmato, i due fidanzati comunicavano utilizzando vezzeggiativi e nomignoli.

Con gli occhi puntati sulla videocamera, la ragazza diceva: "Il Tato non c’è mai, non ha mai tempo il fine settimana. Ci sono gli appunti, ci sono i suoi ca**i, ci sono i suoi amici", e ancora: "Il Tato fa da sé tre volte a settimana, un giorno sì e un giorno no". Infine: "Tu capisci? Questi uomini sono viziati, abituati ad avere sempre quello che vogliono".