Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rotto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi si sia introdotto scavalcando il muretto di cinta: a suggerirlo, un frammento che si sarebbe rotto e sarebbe stato nascosto in giardino. Il dettaglio, mai analizzato a fondo, potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire le modalità dell’omicidio.

Garlasco, il muretto "dimenticato"

La nuova ricostruzione sul delitto di Garlasco è stata discussa durante la trasmissione "Mattino 5", da cui scaturisce un’ipotesi alternativa sull’ingresso dell’assassino nella villetta di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007.

Al centro dell’attenzione c’è infatti un elemento finora poco considerato: un tratto danneggiato del muretto di cinta dell’abitazione.

Secondo quanto riportato, una porzione del muretto vicino al cancelletto pedonale risultava rotta, con un frammento appoggiato sulla recinzione. Un elemento che, come hanno confermato la madre e il padre di Chiara Poggi, non era presente prima della loro partenza per le vacanze.

L’ipotesi di un’incursione in giardino

Il particolare potrebbe suggerire che qualcuno abbia scavalcato il muro per introdursi nel giardino senza essere visto. È stato stabilito che né Alberto Stasi, né le forze dell’ordine intervenute avrebbero causato il danno durante il primo sopralluogo.

La ricostruzione proposta ipotizza invece che l’assassino possa essersi introdotto nella proprietà prima delle 9:12, restando nascosto in giardino in attesa del momento giusto. A quell’ora, sarebbe satto disattivato l’allarme, forse per far uscire i gatti o per aprire la porta.

Un punto cruciale è rappresentato proprio la porta d’ingresso, che spesso non veniva chiusa a chiave. Ciò avrebbe consentito a chiunque di entrare facilmente una volta disinserito il sistema di sicurezza.

Presente Dna sul muretto?

La presunta analisi "sommaria" della questione del muretto è l’aspetto più controverso della vicenda. Durante il colloquio telefonico fra Giuseppe Poggi, papà di Chiara, e il capitano Cassese (trasmesso durante "Mattino 5") è possibile appurare come l’elemento non fosse di particolare interesse per le forze dell’ordine.

Il capitano avrebbe inizialmente escluso la presenza di tracce, salvo poi chiarire che si trattava di una valutazione visiva e non di un esame tecnico approfondito.

Nonostante l’importanza potenziale del reperto, quindi, non risulterebbero verbali ufficiali che attestino accertamenti tecnici su quella porzione danneggiata.

Secondo il genetista Pasquale Linarello, intervenuto nel programma, la superficie porosa del muretto rende molto difficile la presenza di impronte digitali o di scarpe, ma avrebbe invece potuto trattenere tracce biologiche utili, come il Dna.

A suo avviso, un’analisi approfondita avrebbe potuto fornire elementi decisivi per il caso di Garlasco, soprattutto se il danno fosse stato causato da una pressione esercitata con le mani durante l’ipotetico scavalcamento.