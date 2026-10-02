Garlasco, l'ipotesi dello scambio di Dna sui pedali della bici di Stasi e il cucchiaino di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da giorni nell’ambito del caso di Garlasco si parla molto dell’analisi del Dna sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. La procura di Pavia ha riferito di risultati negativi che non erano stati inseriti negli atti della prima inchiesta. Secondo gli inquirenti, alla base di questo presunto errore potrebbe esserci stato uno scambio di provette in laboratorio, tra i campioni prelevati sui pedali e quelli sul cucchiaino della colazione di Chiara Poggi. A cui però sarebbe seguita la volontà di occultare gli altri risultati.

Garlasco, il caso del Dna sui pedali della bici di Alberto Stasi

Tra gli elementi che portarono alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ci sono le tracce di Dna della vittima trovate sui pedali della bici dell’uomo.

Nei giorni scorsi, chiudendo le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, la procura di Pavia ha rivelato che negli atti dell’inchiesta non furono incluse due contro-analisi in cui l’esame del Dna su quei pedali aveva dato esito negativo.

ANSA

Perché questa differenza così marcata tra gli esami eseguiti il 19 e il 20 settembre 2007?

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la spiegazione potrebbe risiedere in un clamoroso scambio di provette in laboratorio.

L’ipotesi dello scambio di provette

Sarebbe questa l’ipotesi a cui starebbero lavorando gli investigatori della procura di Pavia.

A venire scambiati sarebbero stati il campione “bu_p” prelevato sui pedali della bici di Alberto Stasi e quello sul cucchiaino usato per la colazione da Chiara Poggi la mattina del 13 agosto.

Diverse le circostanze che alimentano il sospetto dello scambio. La prima è il valore insolitamente identico registrato nei due campioni, 2,78 nanogrammi.

Inoltre i due campioni sono stati “ispezionati nel medesimo giorno (10 settembre 2007) e avviati alle procedure estrattive a un giorno di distanza uno dall’altro (il 10 e l’11 settembre)”.

Le indagini

Sempre secondo questa ipotesi investigativa, allo scambio accidentale sarebbe seguito il successivo occultamento dei risultati negativi.

È anche la tesi dei consulenti della difesa di Alberto Stasi, i genetisti Pasquale Linarello e Ugo Ricci, secondo i quali i due campioni sono stati scambiati e qualcuno si è poi accorto dell’errore, cercando di coprirlo.

Di diverso avviso il consulente genetico dei Poggi, Marzio Capra, che in questi giorni ha ribadito che “tutte le operazioni si sono svolte alla presenza dei consulenti” e che non c’è alcun mistero in quelle analisi.

Su questo aspetto la procura di Pavia vuole vederci chiaro per capire se siano stati commessi dei reati: è probabile che nelle prossime settimane vengano ascoltate altre persone.