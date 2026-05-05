Garlasco, l'ipotesi di Paola Cappa sulla "pista passionale" pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo quasi venti anni, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco entra nella fase finale con l’audizione di Paola Cappa, Stefania Cappa e Marco Poggi, chiamati a riferire su Andrea Sempio e su possibili nuovi dettagli riguardanti la pista passionale, della quale aveva già parlato la ragazza in una intervista del 2007.

Garlasco, Paola Cappa e l’ipotesi della pista passionale

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’indagine di Garlasco vive una fase di accelerazione determinante. Pochi giorni dopo il delitto del 2007, Paola Cappa avanzò un’ipotesi che oggi assume un peso investigativo inedito.

La cugina dichiarò: “Io non escludo una pista passionale, però magari da parte di un ragazzo che lei respingeva, siccome era una ragazza anche molto intima e pudica può essere che non l’abbia detto, e magari se l’è trovato così. Però è strana tutta questa faccenda della bicicletta”.

ANSa

Una ipotesi che converge con l’attuale posizione della Procura di Pavia, che ha iscritto Andrea Sempio nel registro degli indagati per omicidio volontario con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. All’indagato vengono contestate almeno dodici lesioni sul cranio e sul volto della vittima, oltre a un movente riconducibile all’odio seguito al rifiuto di un approccio sessuale

Nuovi interrogatori per Paola e Stefania Cappa

Il 5 e il 6 maggio 2026, la Procura ha convocato le sorelle Paola e Stefania Cappa a Milano e Marco Poggi a Pavia come persone informate sui fatti.

L’avvocato Gallo ha spiegato a Pomeriggio Cinque che la procura prima dell’interrogatorio principale intende “chiarire non ciò che hanno già riferito nelle precedenti dichiarazioni, ma si tratta di cose nuove. E Marco Poggi viene sentito insieme ad Andrea Sempio perché non si fidano delle notizie che potrebbero naturalmente espandersi dopo uno dei due interrogatori”.

Mentre Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere, poiché “le indagini non sono chiuse” e il quadro probatorio è incompleto, la Procura stringe i tempi per evitare inquinamenti. Questa strategia suggerisce il possesso di elementi nuovi e significativi, tali da richiedere conferme immediate dai testimoni.

Il movente dell’omicidio di Chiara Poggi

L’attuale filone ipotizza che l’aggressione sia maturata dopo un approccio sessuale respinto, trasformando l’amicizia in ossessione.

Le parole delle sorelle Cappa

Roberta Bruzzone ha dichiarato che siamo “alla chiusura del cerchio finale”, poiché l’indagine punterà su Marco Poggi per capire se sapesse dell’invaghimento di Sempio. Nonostante lo scetticismo del generale Garofano sui nuovi elementi scientifici, la Procura prosegue con l’audizione di Paola Cappa per definire un movente ricollegabile alla pista passionale intravista nel 2007.

L’eventuale rinvio a giudizio di Sempio aprirebbe alla revisione per Alberto Stasi, creando il paradosso di un colpevole identificato solo a fine pena del condannato originale.