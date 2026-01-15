Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi sarebbe avvenuto in 16 minuti al netto del percorso in bici di Stasi

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il delitto di Garlasco potrebbe essere avvenuto nell’arco di 16 minuti. È quanto emerge dalla verifica della durata del percorso in bici che Alberto Stasi avrebbe compiuto dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Il giornalista Emanuele Canta ha cronometrato il tempo necessario a coprire, pedalando, il tragitto tra via Pascoli e via Carducci.

Dalla villetta dei Poggi a casa in bici: orari e tragitto di Stasi

Secondo i giudici Alberto Stasi avrebbe ucciso la sua fidanza Chiara Poggi il 13 agosto 2007 tra le 9:12 e le 9:35. Due orari ben sovrapponibili a due eventi emersi dalle indagini.

Proprio alle 9:12, infatti, risulta essere stato disattivato l’allarme di casa Poggi. Mentre alle 9:35, secondo i periti, il computer di Stasi si attiva nella sua abitazione.

In mezzo un “buco” di 23 minuti sufficienti per uccidere Chiara, scrivono i giudici. A questo intervallo va però sottratto il tempo impiegato da Stasi per spostarsi dalla villetta dei Poggi a casa sua.

La simulazione della corsa in bicicletta

Emanuele Canta ha dunque simulato per Mediaset il tragitto in sella alla bicicletta Umberto Dei da via Pascoli all’abitazione in cui Stasi viveva con la famiglia nel 2007.

Seguito da un’auto che cronometrava la traversata di Garlasco, il giornalista ha percorso gli 1,7 chilometri che separano casa Stasi da casa Poggi.

Il tempo della corsa è stato poco meno di 7 minuti. I quali, sottratti ai 23 totali stabiliti da indagini e perizie, lascerebbero uno spazio di 16 minuti in cui Stasi avrebbe ucciso la fidanzata.

La durata della traversata in bicicletta è praticamente identica a quella segnalata nella perizia del 2009, che prese in esame proprio il medesimo tragitto.

Chiara Poggi uccisa in meno di 16 minuti

Tra le ipotesi, il delitto di Garlasco potrebbe essere anche stato compiuto in una finestra temporale minore.

Tolti i 7 minuti di tragitto in bicicletta, al conteggio complessivo andrebbero sottratti anche gli istanti necessari ad Alberto Stasi per entrare in casa e accendere il computer.

Circostanza che, ricordiamo, è avvenuta esattamente alle 9:35. Il che potrebbe voler dire che Stasi finì di pedalare poco prima di quell’orario, arrivando alla sua abitazione.

Legale di Stasi sull’aggressione in cucina: “Incompatibile con la condanna”

Ci sono anche altri dettagli da tenere presenti. La nuova perizia sul delitto di Garlasco, richiesta da alcuni familiari di Chiara Poggi, ha ipotizzato che l’aggressione sia cominciata in cucina.

Una circostanza che secondo l’avvocato difensore di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, “non è compatibile con la sentenza di condanna”.

A Mattino Cinque il legale ha sottolineato come la nuova perizia “smentisca clamorosamente la perizia Testi e, inequivocabilmente, fa iniziare l’aggressione in un punto”.

Il dettaglio del posacenere

“Nei primissimi giorni successivi al delitto vi è un’intercettazione tra il legale della parte civile e la mamma della povera Chiara, in cui le viene chiesto se Chiara e Stasi fumassero”, ha proseguito De Rensis.

“A entrambe le domande è stata data una risposta negativa. La motivazione di questa domanda da parte dell’avvocato è dovuta al fatto che ci fosse della cenere nel posacenere con intenzione di chiedere accertamenti ai Ris”.

Alla luce di ciò, l’avvocato esclude dunque che Stasi “abbia iniziato e smesso di fumare nello stesso giorno e sono molto interessato a questi inutilizzabili accertamenti. Magari riusciranno a smentire clamorosamente la perizia Testi”.